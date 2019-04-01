Лучшие фото БЕЛТА в марте

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Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Единовременная материальная помощь будет выплачена к 75-летию освобождения Беларуси
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ЦИК Украины обработал более 90% голосов - Зеленский по-прежнему в лидерах на выборах президента
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Спорт
Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире в Майами и оформили "Солнечный дубль"
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Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала две бронзы на Гран-при во Франции
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Гороскоп на апрель 2019 года
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Голубой метеор в США попал на видео
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Наталья Бондарчук: "На мне эспериментировали, но я не думала о здоровье: для меня было важно снять, как замыслил Тарковский"
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Лукашенко направил Русого и Зайца наводить железный порядок в Могилевской области
Президент
Лукашенко - Сайдику: если Беларусь может что-то больше сделать для мира в Украине, мы готовы
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Весенняя сессия белорусского парламента открывается 2 апреля
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Неделя леса пройдет в Беларуси 13-20 апреля
Общество
Экипировочный и аккредитационный центр II Европейских игр открылся в Минске
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ZENA примет участие в Moscow Eurovision Party 2019
20:28
Культура
Шесть паркингов планируется построить в Минске в районе ул. Я. Коласа - Калинина
19:54
Регионы
Лукашенко утвердил Конвенцию СНГ о сотрудничестве при исследовании космоса
19:22
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Лучшие фото БЕЛТА в марте
19:19
Культура
Игрок ФК "Минск" победил в киберспортивном турнире МЭТА'19. FIFA 19
19:07
Технологии
ЦИК Украины обработал более 90% голосов - Зеленский по-прежнему в лидерах на выборах президента
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В мире
В Витебской области в I квартале на четверть снизилась подростковая преступность
18:53
Регионы
В Минске изменились названия некоторых остановок транспорта
18:21
Регионы
Выставка ко Дню единения народов Беларуси и России пройдет в Госдуме РФ
18:11
Общество
Мужчина погиб на стройке в Минске
18:07
Происшествия
Объявлен открытый конкурс юных и молодых композиторов имени Юрия Семеняко
18:04
Культура
Итоги конкурса Belarus ICT Start-up Award подведут 10 апреля на форуме ТИБО
17:53
Технологии
Президент подписал указы о назначении Леонида Зайца и Михаила Русого
17:51
Президент
Совещание руководителей национальных органов по стандартизации стран СНГ пройдет 2 апреля в Кишиневе
17:37
Политика
Могилевская таможня пресекла попытку незаконно ввезти из России 70 т пшеницы
17:26
Происшествия
БЖД на майские праздники назначила 40 дополнительных поездов
17:22
Общество
Команда "МАЗ-СПОРТавто" протестирует новый капотник на ралли-рейде в Марокко
17:09
Спорт
Цех МТЗ был задымлен из-за возгорания в сушильной камере
17:06
Происшествия
Неделя леса пройдет в Беларуси 13-20 апреля
17:01
Общество
БМЗ в 2018 году сэкономил за счет снижения издержек $118,6 млн
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Лучшие фото БЕЛТА в марте
Культура
01.04.2019 | 19:19
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в марте по адресу:
http://best-photo.belta.by/march2019
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Белорусские нефтяники завершают монтаж буровой установки с мобильной мачтой
"Омск Карбон Могилев" планирует начать промышленный выпуск техуглерода в июле-августе
БелАЗ планирует в этом году поставить в Россию 5 беспилотных самосвалов
СООО "Белвест" в 2019 году расширит фирменную торговую сеть на 10%
Минский моторный завод выпустит к концу года опытный образец газопоршневого двигателя
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Лукашенко направил Русого и Зайца наводить железный порядок в Могилевской области
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В 2018 году более 100 белорусских субъектов хозяйствования пострадали от киберпреступлений.
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Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов
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Президент подписал указы о назначении Леонида Зайца и Михаила Русого
Политика
Заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 5 апреля
Совещание руководителей национальных органов по стандартизации стран СНГ пройдет 2 апреля в Кишиневе
Белорусские и китайские парламентарии обсудят в Минске перспективы сотрудничества
Экономика
Ранние яровые культуры в Беларуси посеяны на трети площадей
БМЗ в 2018 году сэкономил за счет снижения издержек $118,6 млн
"Белнефтехим": сегодня нет причин корректировать механизм изменения цен на топливо
Происшествия
Экс-замглавы Белорусской федерации пауэрлифтинга подозревается в растрате Br17,5 тыс.
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Могилевская таможня пресекла попытку незаконно ввезти из России 70 т пшеницы
Общество
Экипировочный и аккредитационный центр II Европейских игр открылся в Минске
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Роман Лабазнов
Новые метеостанции и изменения в работе синоптиков - как будет развиваться метеослужба Беларуси
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Игорь Войтов
Высококвалифицированные кадры - двигатели цифровой экономики
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Ядвига Поплавская
Важно петь душой и сердцем
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Виктор Ловгач
Сезон сюрпризов
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Ставка на безопасность в Сети
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Дмитрий Шамко
Эхо "Большого разговора"
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Виктор Ловгач
Хоккейный смотр на высоком уровне
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Виктор Ловгач
"Арсенал" как мечта
Интервью
Владимир Сизов
Cегодня нет причин корректировать механизм изменения цен на топливо
Интервью
Певица ZENA
Постараюсь влюбить в себя зрителя "Евровидения"
Комментарии
Николай Юревич
В Беларуси вступил в силу обновленный Лесной кодекс
Интервью
Роман Лабазнов
Новые метеостанции и изменения в работе синоптиков - как будет развиваться метеослужба Беларуси
Интервью
Анатолий Сивак
Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска
Регионы
Более 100 организаций Минска примут участие в городской ярмарке вакансий 25 апреля
Шесть паркингов планируется построить в Минске в районе ул. Я. Коласа - Калинина
В Витебской области в I квартале на четверть снизилась подростковая преступность
Спорт
Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире в Майами и оформили "Солнечный дубль"
Команда "МАЗ-СПОРТавто" протестирует новый капотник на ралли-рейде в Марокко
Белорусские дзюдоисты заняли шестое место в медальном зачете на КЕ (U18) в Туле
Технологии
Игрок ФК "Минск" победил в киберспортивном турнире МЭТА'19. FIFA 19
Итоги конкурса Belarus ICT Start-up Award подведут 10 апреля на форуме ТИБО
Китайские ученые разработали метод превращения сельскохозяйственных отходов в авиатопливо
В мире
ЦИК Украины обработал более 90% голосов - Зеленский по-прежнему в лидерах на выборах президента
В чешском Брно троллейбус столкнулся с трамваем: пострадали 40 человек
Десятки авиарейсов задержаны в США из-за компьютерного сбоя
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Гороскоп на апрель 2019 года
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В желудке мертвой самки кашалота обнаружили 22 кг пластика
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26 марта
Упрощенная система налогообложения: новации 2019 года
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25 марта
Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства
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25 марта
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13 марта
О совершенствовании законодательства в сфере жилищных отношений и ЖКХ
Брифинг
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6 марта
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24 января
Изменения в порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилья
Все круглые столы
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Татьяна Олихвер,
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11 февраля
Современной школе – современные программы и учебники
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Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
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28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
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Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
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Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
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3 апреля, 11:00
Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения
Пресс-конференция
Алексей Авраменко,
Артем Сикорский,
Сергей Дубина
28 марта
О развитии транспортной инфраструктуры Республики Беларусь
Пресс-конференция
Михаил Портной
27 марта
Туристический сезон - 2019
Пресс-конференция
Ирина Гонтарева
14 марта
Основные направления жилищного строительства в г.Минске
Пресс-конференция
Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров
13 марта
Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь
Пресс-центр
Пресс-конференция
3 апреля, 11:00
Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения
Пресс-конференция
Алексей Авраменко,
Артем Сикорский,
Сергей Дубина
28 марта
О развитии транспортной инфраструктуры Республики Беларусь
Пресс-конференция
Михаил Портной
27 марта
Туристический сезон - 2019
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик,
Татьяна Путрик
26 марта
Упрощенная система налогообложения: новации 2019 года
Онлайн-конференция
Иван Вежновец,
Ольга Королькова
25 марта
Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства
Газета 7 дней
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Беларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
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