Лучшие фото БЕЛТА в марте

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Новости
12:40
Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Общество
12:31
В Пуховичском районе мужчина погиб под колесами автомобиля
Происшествия
12:31
Постановление Совмина: рост цен на товары и тарифов на услуги - не более 0,5% ежемесячно
Экономика
12:17
Белорусские депутаты на открытии сессии 2 апреля рассмотрят ратификацию визового соглашения с ЕС
Политика
12:09
В Беларуси вводится запрет на вывоз гречки, лука и чеснока
Экономика
12:04
Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей
Общество
12:03
Авиабомбу нашли в подвале дома в Полоцке
Происшествия
12:01
Брестский драмтеатр предлагает посмотреть архивные спектакли в интернете
Культура
11:55
Уголовное дело за незаконную рубку деревьев возбуждено в отношении жителя Гродно
Происшествия
11:50
До +11°С ожидается по югу Беларуси 2 апреля
Общество
11:46
Солдат на Ружанском полигоне погиб из-за упавшего дерева
Происшествия
11:44
ЮНИСЕФ провел исследование об отношении белорусов к детям с инвалидностью
Общество
11:37
В Гродно пьяный водитель спровоцировал погоню и аварию
Происшествия
11:30
Специалист: секонд-хенд - элемент устойчивого потребления, но и здесь желательно покупать свой товар
Общество
11:28
Число зараженных COVID-19 в России увеличилось до 2777 человек
В мире
11:19
Секонд-хендам в Беларуси разрешат торговать только поношенной одеждой
Экономика
11:11
В Беларуси начался прием заявок для участия в конкурсе "Предприниматель года"
Общество
11:06
Честный бизнес может рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства - Чайчиц
Экономика
11:00
"Беллегпром": медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка
Экономика
10:54
Минфин в I квартале 2020 года продал гособлигаций на $160 млн
Экономика
10:48
Радиоактивную коробку обнаружили на могилевском мусороперерабатывающем заводе
Происшествия
10:48
Нацбанк утвердил инструкцию о регулировании аудиторской деятельности в банках
Экономика
10:46
Брестский облсуд оставил в силе приговор россиянину за перемещение марихуаны через границу
Происшествия
10:45
Предприятия легпрома предлагают пересмотреть правила игры на рынке из-за ситуации с COVID-19
Экономика
10:41
Лучшие фото БЕЛТА в марте
Культура
10:41
БООР собирает предложения по изменениям в правила охоты и рыболовства
Общество
10:32
ЕБРР выделяет кредит в 15 млн евро на строительство лесопильного завода возле Мозыря
Экономика
10:30
Специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь в условиях пандемии
Экономика
10:16
Теракт на юге Афганистана унес жизни 8 человек
В мире
10:13
В Европе за две недели не менее миллиона человек потеряли работу - ЕКП
В мире
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01 апреля 2020, 10:41
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До +11°С ожидается по югу Беларуси 2 апреля
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Спецпроекты
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Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
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