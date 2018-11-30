Лучшие фото БЕЛТА в ноябре

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Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и напомнил о проблеме откатов
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17:20
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Вспышка лихорадки Эбола в Конго стала второй по масштабам в истории
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Проморолик о Беларуси удостоен приза на конкурсе в Шанхае
17:16
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Академик Жорес Алферов госпитализирован в Москве
17:10
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Под Светлогорском служебный автомобиль Департамента охраны попал в ДТП
17:09
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Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br5,24 млрд
17:07
Экономика
Канада, Мексика и США заключили новый трехсторонний торговый договор
16:50
В мире
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16:47
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Культура
30.11.2018 | 17:33
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На территории Беларуси расположено 23 льнозавода. Самым крупным предприятием по производству льняных тканей является Оршанский льнокомбинат.
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"Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
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Михаил Портной
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Светлана Зере
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Глава Коллегии ЕЭК о барьерах, движении к общим рынкам и цифровых инициативах в ЕАЭС
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Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
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Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
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Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
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21 ноября
Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019
Пресс-конференция
Борис Васильев,
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14 ноября
"Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция
Андрей Лобович,
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13 ноября
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31 октября
XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC)
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Пресс-конференция
Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец
21 ноября
Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019
Брифинг
Артем Юшкевич
15 ноября
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Пресс-конференция
Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября
"Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция
Андрей Лобович,
Валерий Голубовский
13 ноября
Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Беларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
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