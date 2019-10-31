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Новости
17:36
Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы
Регионы
17:32
Юниорская сборная Беларуси по хоккею примет участие в турнире в Дании
Спорт
17:28
ОНТ представляет цикл документальных фильмов о достижениях Беларуси
Общество
17:25
В детском саду Нарьян-Мара мужчина убил ребенка
В мире
17:24
Нацбанк пояснил причины замедления годовой инфляции в III квартале
Экономика
17:20
Житель Витебского района до смерти избил знакомого
Происшествия
17:18
В агрогородок Горы под Краснопольем провели газ
Регионы
17:17
Названы победители конкурса на лучшую работу по экономике среди студентов, магистрантов и аспирантов
Экономика
17:09
В перечень мостов для реконструкции включены 32 путепровода
Общество
17:00
Конюк: работа гособвинителя не заканчивается выступлением в судебных прениях
Общество
16:52
Сроки проведения Высшего госсовета СГ еще не определены - Рапота
Политика
16:51
Международное эпизоотическое бюро предлагает провести в Минске семинар для ветслужб стран Европы
Экономика
16:46
БРСМ проведет в Минске волонтерские интенсивы для работы с маломобильными избирателями
Регионы
16:34
Банки стали выявлять меньше поддельных долларов и больше евро
Экономика
16:32
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Культура
16:30
Национальный художественный музей приглашает на юбилейную выставку Юрия Нестерука
Культура
16:24
Центр продвижения, поддержки предпринимательства и инноваций появится в Глубокском районе
Регионы
16:24
Под Пинском водитель фуры погиб в результате лобового столкновения с другим большегрузом
Происшествия
16:21
Заседание союзного Совмина планируется провести в конце ноября в России
Политика
16:14
Беларусь и ЕС обсуждают вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Политика
16:08
Всемирный банк предлагает в дорожной карте для экономики Беларуси усилить систему соцзащиты населения
Экономика
16:03
Курс по дрон-журналистике откроют на журфаке БГУ
Общество
15:53
Украинец спрятал более 1,5 тыс. рыболовных снастей в тайниках авто
Происшествия
15:46
Орда: важно выработать четкие правила взаимовыгодного сотрудничества фермеров и торговых сетей
Экономика
15:40
Дорожники Беларуси завершают подготовку к зиме - Минтранс
Общество
15:33
В Витебском районе нашли тайник с боеприпасами времен войны
Происшествия
15:30
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати"
Экономика
15:20
Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами "Белавиа"
Общество
15:03
ЕБРР рассчитывает на реализацию договоренностей с Беларусью в сфере приватизации к февралю
Экономика
14:58
Кунцевич обратил внимание на организацию пешеходного и велосипедного движения в Пружанах
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31 октября 2019, 16:32
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http://best-photo.belta.by/october2019
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