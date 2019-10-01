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Новости
13:26
Доллар на торгах 1 октября подорожал, евро и российский рубль подешевели
Экономика
13:22
Беларусь и Литва прорабатывают меры по предотвращению образования очередей на границе
Общество
13:21
Профсоюзные юристы помогли жительнице Ганцевичского района вернуть трудовой стаж и пенсию
Регионы
13:19
Причины отключения электроэнергии в Национальном аэропорту устанавливает межведомственная комиссия
Регионы
13:08
Бездомная спела оперу Пуччини в метро Лос-Анджелеса и прославилась на весь мир
Калейдоскоп
13:02
Белорусско-турецкий межуниверситетский форум пройдет 2 октября в БГУ
Общество
12:39
На детском "Евровидении" буду петь с душой и зажигать своей энергией - Мисникова
Культура
12:35
Генпрокуратура разработала алгоритм действий по организации антикоррупционной работы в госструктурах
Общество
12:35
Беларусь и Нидерланды намерены расширить сотрудничество в лесном хозяйстве
Общество
12:28
Осенняя сессия белорусского парламента открывается 2 октября
Политика
12:25
Легковушка насмерть сбила женщину в Калинковичах
Происшествия
12:25
Лучшие фото БЕЛТА в сентябре
Культура
12:21
Беларусь и Татарстан к концу года представят образец двигателя для тракторов на газу
Экономика
12:20
ЕАБР и Банк развития будут содействовать экспорту белорусских товаров
Экономика
12:19
Акция "Цени свое здоровье!" пройдет в гипермаркетах Минска 2 октября
Регионы
12:14
Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС: какие предложения хочет внести Беларусь
Президент
12:12
В Рогачевском районе из-за удара молнии загорелся дом
Происшествия
12:10
ЕБРР готов оказывать поддержку Беларуси в реализации проектов в транспортной сфере
Экономика
12:10
В Бресте тестируют велошеринг
Регионы
12:06
На места в участковых комиссиях на парламентских выборах претендуют 67,7 тыс. человек
Политика
11:57
В Беларуси начал работу единый оператор нефтепровода "Дружба"
Экономика
11:56
Исполком СНГ обобщает предложения по реализации в Содружестве новых проектов в транспортной сфере
Экономика
11:55
Беларусь и Татарстан должны сохранить по итогам года товарооборот не ниже $1 млрд - Ляшенко
Экономика
11:54
Шведский опыт в помощь. Стереотипы об инвалидах-колясочниках изживают себя
Общество
11:49
Теплые вещи ручной работы подарят пожилым людям и ветеранам школьники в Гродненской области
Регионы
11:37
"Файнае" решение для бизнеса. Банк БелВЭБ предлагает новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса
Экономика
11:32
В Азербайджане началась перепись населения
В мире
11:30
Академии наук Беларуси и Татарстана будут сотрудничать в сфере электротранспорта
Экономика
11:26
До +23°С ожидается в Беларуси 2 октября
Общество
11:22
Двое парней в Ушачском районе украли запчасти от трактора более чем на Br3,6 тыс.
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01 октября 2019, 12:25
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http://best-photo.belta.by/september2019
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Мисникова: мое выступление на детском "Евровидении" должно запомниться европейскому зрителю
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Генпрокуратура разработала алгоритм действий по организации антикоррупционной работы в госструктурах
Белорусский фильм о жизни в чернобыльской зоне победил в молодежном конкурсе "Евразия. DOC: 4 минуты"
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