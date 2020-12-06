ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 6 декабря 2020
Минск
-1°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.1245
USD
2.5697
100 RUB
3.4615
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
11:52
В России выявили 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки - новый максимум
В мире
11:36
Три станции минского метро временно закрыты
Регионы
11:27
В Гомельском районе мужчина спас на пожаре соседку
Происшествия
11:23
Поликлиники Гродненской области продолжают плановый прием пациентов
Регионы
11:14
В Техасе 7 человек пострадали при пожаре на нефтяном объекте
В мире
11:01
Причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону могло стать неисправное электрооборудование
В мире
10:50
Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси 7 декабря
Общество
10:36
Умер автор чемпионского гола Евро-1960 Виктор Понедельник
Спорт
10:25
В Витебске завершили расследование дела о насилии в отношении милиционеров
Происшествия
10:18
В Японии весной 2021 года могут разрешить въезд небольшим зарубежным тургруппам
В мире
10:10
В Лельчицах спасатели помогли вытащить руку пятилетнего мальчика из батареи
Происшествия
10:06
Гандболистки России победили команду Чехии на чемпионате Европы
Спорт
10:01
Работники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП на трассе М1 в Брестской области
Происшествия
09:58
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Спорт
09:37
Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке в Ростове-на-Дону
В мире
09:27
Брестчанин бросал палки и камни в правоохранителей - его привлекут к ответственности
Происшествия
09:10
В Речице собака застряла за железобетонной перегородкой - спасатели пришли на помощь
Происшествия
09:02
Задержан житель Молодечненского района за призывы к насилию над силовиками
Происшествия
07:00
Лукашенко: за последние годы Минск и Хельсинки открыли много возможностей в разных отраслях
Президент
00:49
В мире за сутки зарегистрировано более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ
В мире
00:22
ФОТОФАКТ: Патриотическая акция "Автопробег "За Единую Беларусь"
Регионы
05.12.20
05.12.20
23:59
Нетрезвый бесправник на стоянке повредил два припаркованных авто
Происшествия
05.12.20
23:28
В Париже на манифестации пострадали восемь полицейских, задержаны 64 человека
В мире
05.12.20
22:45
Ученые выявили новые мутации коронавируса
В мире
05.12.20
22:15
ФОТОФАКТ: Новогодние ярмарки начали работу в Бресте
Регионы
05.12.20
21:49
Международная федерация легкой атлетики определила лауреатов сезона - 2020
Спорт
05.12.20
21:39
Взрыв газа на шахте в Китае - погибли 23 горняка
В мире
05.12.20
21:17
"Краснодар" разгромил футболистов "Ротора" в матче чемпионата России
Спорт
05.12.20
20:59
Футболисты БАТЭ пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси
Спорт
05.12.20
20:43
Волейболистки "Минчанки" уступили краснодарскому "Динамо" в матче российской суперлиги
Спорт
Все новости
Все новости
Культура
06 декабря 2020, 10:49
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Новости темы
"Лучшие фото БЕЛТА"
Лучшие фото БЕЛТА в июле
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА за неделю по адресу:
http://best-photo.belta.by/week10
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Теги
проект
фотография
Новости рубрики Культура
Сплав истории и современности: в НХМ открылась выставка живописи Юрия Пискуна
Постановки лучших театров мира покажут в минских кинотеатрах
НХМ: молодечненское художественное сообщество - это особое явление в белорусском искусстве
Музейную экспозицию создают в Пятом форту Брестской крепости
Дед Мороз откроет онлайн-офис в Гомеле
Полоцкий музей предлагает оформить "Елку успехов" со старыми фото
Главное
Лукашенко о коронавирусе: ситуация непростая, но она под контролем
Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергорынков ЕАЭС
Исаченко: власть открыта и готова оперативно решать волнующие граждан проблемы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1896 пациентов с COVID-19, выписаны 1768
Топ-новости
Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ
Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии - Пиневич
ГАИ Минской области предупреждает водителей о сильном тумане на дорогах
Нацбанк Беларуси прокомментировал взаимодействие с системой SWIFT
ФОТОФАКТ: Патриотическая акция "Автопробег "За Единую Беларусь"
Почтовые операторы Беларуси, России и Казахстана заключили соглашение о транзите международных посылок
Российский эксперт: призывать к санкциям на фоне пандемии - вредить народу своей страны
Врач-инфекционист: мы обеспечены медпрепаратами для лечения COVID-19 на уровне ведущих клиник мира
Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут в сентябре - Шойгу
Барбашинский: сейчас важно поддержать белорусских спортсменов
Разработку договора об общем рынке газа в ЕАЭС планируется завершить не позже января 2021 года - Мясникович
Новые правила госрегистрации гражданских воздушных судов утверждены в Беларуси
Воронюк: белорусских волонтеров отличают милосердие, бескорыстность и ответственность
В Беларуси повышаются тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты
Как будут работать поликлиники во вторую волну COVID-19
С нами интереснее
тв программа
погода
гороскоп
курсы
Темы
Все темы
Обращения граждан - обратная связь
Социальное государство в работе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Репортаж БЕЛТА
Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Минск и Минчане
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.