ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
11:56
В Минске завершено расследование дела о насилии в отношении милиционера
Происшествия
11:51
Выставка о трансформации советских елочных игрушек открылась в Галерее Савицкого
Культура
11:47
Стратегию развития дальнейшего сотрудничества обсудит молодежь Беларуси и России в Минске
Общество
11:34
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9176 новых случаев COVID-19
В мире
11:28
В Городокском районе горела квартира
Происшествия
11:24
Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией
Общество
11:13
В Минске легковушка наехала на осветительную опору - пострадал пассажир
Происшествия
11:01
Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 14 декабря
Общество
10:26
Посольство Беларуси в Литве передало учащимся Вильнюсской гимназии им.Ф.Скорины новогодние подарки
Общество
10:22
При пожаре квартиры в Пинске погиб мужчина
Происшествия
10:19
В Минске начал работу VIII Белорусско-российский молодежный форум
Общество
09:58
В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в десяти префектурах
В мире
09:47
Торгово-промышленные палаты Минска и турецкого Чорлу намерены возобновить сотрудничество
Политика
09:20
В Шкловском районе при пожаре погиб пенсионер
Происшествия
09:15
Беларусь и Венесуэла обсудили перспективы сотрудничества в строительной сфере
Политика
09:02
БЖД ввела новый график движения поездов
Общество
01:00
В Минске автомобиль столкнулся с автобусом
Происшествия
00:58
В Японии нашли рыбацкую лодку, унесенную цунами в 2011 году
В мире
00:27
Во Франции выигран рекордный в истории Европы джекпот
Калейдоскоп
12.12.20
12.12.20
23:59
Картина коронавируса в мире за последние сутки - более 656 тыс. случаев заражения
В мире
12.12.20
23:27
В массовых столкновениях в Тунисе ранены более 30 человек
В мире
12.12.20
22:55
В Минском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист
Происшествия
12.12.20
22:21
Участники саммита МОК уверены в успешном проведении Игр в Токио и Пекине
Спорт
12.12.20
22:12
Кирилл Маскевич вышел в финал индивидуального Кубка мира по борьбе
Спорт
12.12.20
21:54
Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата
В мире
12.12.20
21:23
В столице автомобиль наехал на нетрезвого пешехода
Происшествия
12.12.20
21:03
Питерский "Зенит" возглавил таблицу футбольного чемпионата России
Спорт
12.12.20
20:22
Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси.
Спорт
12.12.20
20:02
В Риге проходит акция протеста против ограничений из-за пандемии
В мире
12.12.20
19:30
На манифестации в Париже задержан 81 человек
В мире
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13 декабря 2020, 11:59
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Выставка о трансформации советских елочных игрушек открылась в Галерее Савицкого
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