ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
12:53
В России выявили 28 948 заразившихся коронавирусом за сутки - максимум с 6 декабря
В мире
12:41
Беларусь и турецкая провинция Кютахья договорились о проектах промышленной кооперации
Экономика
12:29
Мексиканский боксер Сауль Альварес победил Каллума Смита и защитил титулы чемпиона мира
Спорт
12:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 2282
Общество
12:05
В Минске нарушитель ПДД пытался сбежать с медосвидетельствования
Происшествия
11:52
В Израиле начался первый этап вакцинации от коронавируса
В мире
11:43
Обучающие проекты и медприложения - молодежь Минской области представит свои "100 идей для Беларуси"
Регионы
11:23
Определились победители чемпионата Беларуси по плаванию на короткой воде
Спорт
11:16
Туман и слабый гололед ожидаются местами по Беларуси 21 декабря
Общество
11:05
Гимназия-колледж при Академии музыки подготовила концерт к своему 85-летию
Культура
10:48
Минчанина будут судить за блокировку дороги
Происшествия
10:33
На женском чемпионате Европы по гандболу определятся призеры
Спорт
10:14
Не менее девяти человек погибли при взрыве в Кабуле
В мире
10:02
Аэропорт Домодедово проверяют после сообщения о минировании
В мире
09:48
Ученые предложили объяснение случаев повторного диагностирования COVID-19
В мире
09:37
Квартиросъемщик погиб при пожаре частного дома в Быховском районе
Происшествия
09:22
"Цмокi-Мiнск" сыграют с баскетболистами УНИКСа в Единой лиге ВТБ
Спорт
09:12
Елочные базары заработают в Могилеве 21 декабря
Регионы
00:44
В Грузии задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
В мире
00:02
За сутки в мире более 700 тыс. человек заразились коронавирусом
В мире
19.12.20
19.12.20
23:27
Потоки машин из Западной Европы создали пробки на границах со странами Балканского полуострова
В мире
19.12.20
22:54
В Астрахани в больнице произошел взрыв
В мире
19.12.20
22:31
ФОТОФАКТ: В Гомельском цирке состоялась премьера шоу "Белые медведи в новогоднем цирке"
Культура
19.12.20
22:10
Волейболистки "Минчанки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче российской суперлиги
Спорт
19.12.20
21:38
Репортаж: "Нас много и мы отстоим свою страну" - участники автопробегов побывали во Дворце Независимости
Регионы
19.12.20
20:50
Участник автопробега "За единую Беларусь!": важно поддерживать стабильность и порядок в стране
Общество
19.12.20
20:34
Жители Торонто получили письма с белым порошком и угрозами
В мире
19.12.20
19:53
Лондон вводит еще более строгие ограничения из-за коронавируса
В мире
19.12.20
19:28
Гандболистки "Гомеля" победили "БНТУ-БелАЗ" в чемпионате Беларуси
Спорт
19.12.20
19:04
Участница автопробега "За единую Беларусь!": единство страны - наш приоритет
Общество
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20 декабря 2020, 10:22
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Новости рубрики Культура
Гимназия-колледж при Академии музыки подготовила концерт к своему 85-летию
ФОТОФАКТ: В Гомельском цирке состоялась премьера шоу "Белые медведи в новогоднем цирке"
Юбилейная выставка художника и скульптора Анатолия Артимовича открылась в Бресте
Синтез слова и изобразительного искусства - в Минске открылась выставка студенческих работ
ФОТОФАКТ: Коласовский театр покажет премьеру "Золушки"
Вокально-инструментальная группа ансамбля "Хорошки" приглашает на музыкальные вечера 20-23 декабря
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"Интеграция - неизбежная необходимость" - Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ
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Макей и Лебедев обсудили тему белорусского председательства в СНГ в 2021 году
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