ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:07
В Китае использование допинга будет уголовным преступлением
В мире
12:56
Биткоин установил новый максимум выше $27,7 тыс.
В мире
12:09
Оранжевый уровень опасности объявлен на 28 декабря из-за порывистого ветра
Общество
12:01
СК завершил расследование в отношении еще одного участника августовских беспорядков
Происшествия
11:31
В России за сутки выявили почти 28,3 тыс. заболевших коронавирусом
В мире
11:29
Глава ВОЗ считает COVID-19 не последней пандемией
В мире
11:04
Милиция усилит меры безопасности в новогодние праздники
Общество
10:48
В Копыльском районе рыбак провалился под лед
Происшествия
10:08
БелТПП присоединилась к благотворительной акции "Наши дети"
Общество
10:04
ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса
В мире
09:57
В Барановичах горел кофейный цех
Происшествия
09:55
Фотоэкспозиция "Братские народы - защитники Беларуси" открылась в Токио
Общество
09:23
Два человека погибли при пожаре в Дрогичинском районе
Происшествия
09:11
Перцов: Запад критикует Беларусь, не видя бревна в своем глазу
Общество
09:07
Гайдукевич: предотвращение попытки госпереворота в Беларуси - главный политический итог года
Общество
09:03
Театр эстрады принимает участие в благотворительной акции "Наши дети"
Культура
00:59
В центре Берлина произошла стрельба
В мире
00:29
В Австрии с 26 декабря начался третий жесткий карантин
В мире
26.12.20
26.12.20
23:55
Венгрия первой из стран ЕС начала вакцинацию от коронавируса
В мире
26.12.20
23:26
В Помпеях нашли киоск с остатками продуктов
Калейдоскоп
26.12.20
22:54
Германия досрочно начала вакцинацию от COVID-19
В мире
26.12.20
22:30
В мире за сутки зарегистрировали более 401 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ
В мире
26.12.20
21:40
Минские "Цмокi" стали вторыми финалистами баскетбольного Кубка Беларуси
Спорт
26.12.20
21:29
Названы пять симптомов COVID-19, при которых необходимо срочно обращаться к врачу
В мире
26.12.20
20:55
ФОТОФАКТ: Театрализованное представление "Новогодняя карусель" показывают в Минске
Регионы
26.12.20
20:35
В Японии автомобиль въехал в детский сад, семь человек пострадали
В мире
26.12.20
19:58
ФОТОФАКТ: Обряд Коляды провели в Строчице
Регионы
26.12.20
19:55
Хоккеисты минского "Динамо" победили рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ
Спорт
26.12.20
19:32
Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе
Происшествия
26.12.20
18:59
Хоккеисты московского "Динамо" победили СКА в матче чемпионата КХЛ
Спорт
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27 декабря 2020, 10:29
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Новости рубрики Культура
Театр эстрады принимает участие в благотворительной акции "Наши дети"
НББ издала книгу об истории и культурных традициях Беларуси
"Новыя кнігі: па старонках беларускага друку": за 60 лет издано 720 номеров
"Путь к цвету" - выставка работ незрячих художников открылась в Минске
ФОТОФАКТ: Премьеру новогоднего мюзикла показали в Витебске
Белорусское культурное общество "Пялёстак" провело в Таллине рождественскую встречу
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Лукашенко: главным принципом вакцинации от коронавируса будет добровольность
Налоговый кодекс - взгляд изнутри
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1916 пациентов с COVID-19, выписаны 2706
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В Беларуси детям уделяется большое внимание - Кочанова
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Около 60 км белорусско-украинской границы в радиационной зоне охраняют пограничники заставы "Хойники"
Беларусь готова к сотрудничеству с Томской областью в экономической, гуманитарной и научной сферах - Худык
Директор "Амкодор-Спецсервис": мы проводим ТО техники даже в полевых условиях
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В Китае использование допинга будет уголовным преступлением
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