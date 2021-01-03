ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
14:46
В Туве восемь человек погибли в ДТП
В мире
14:44
ФОТОФАКТ: Музыкальный спектакль для детей "Будь здоров, Новый год!" показали в Витебске
Культура
14:32
В США более 4,2 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19
В мире
14:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521
Общество
13:55
Милиция установила личность "минера" ресторана в Россонах
Происшествия
13:35
Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии парка "Великий камень" - Янь Ган
Экономика
13:07
В Беларуси определен порядок выезда нотариусов в агрогородки
Общество
12:43
В Москве расширили список категорий для вакцинации от коронавируса
В мире
12:07
Инспекторам ГАИ для остановки бесправника пришлось стрелять по колесам
Происшествия
11:53
Россия, Канада, США и Финляндия вышли в 1/2 финала молодежного ЧМ
Спорт
11:48
ФОТОФАКТ: Озеро Нарочь - уникальная жемчужина природы Беларуси
Регионы
11:47
Движение троллейбусов на пл.Бангалор в Минске восстановлено
Регионы
11:30
В Слуцком районе мужчина стал жертвой ревнивого мужа сельчанки
Происшествия
11:11
В России выявили 24 150 заразившихся коронавирусом за сутки - минимум с 25 ноября
В мире
11:08
В Минске на пл.Бангалор остановилось движение троллейбусов на 8 маршрутах
Регионы
11:00
Глава оргкомитета рассчитывает на приезд мировых лидеров на Олимпиаду в Токио
В мире
10:41
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" достигнет орбиты Марса в феврале
Технологии
10:14
Туман и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января
Общество
10:01
На озере в Вилейском районе утонули двое мужчин
Происшествия
09:45
В Грузии вновь ввели ограничения, снятые в новогодние праздники
В мире
09:31
Три человека погибли при пожарах в Беларуси за минувшие сутки
Происшествия
09:18
В Россонах 16 человек эвакуировали из ресторана из-за сообщения о минировании
Происшествия
09:09
Пожарный извещатель спас инвалида и его опекуна при пожаре в столичной квартире
Происшествия
01:00
В мире за сутки зарегистрировали более 616 тыс. случаев заражения коронавирусом
В мире
00:34
В Канаде разбился вертолет, погибли четыре человека
В мире
02.01.21
02.01.21
23:55
Во Франции с 2021 года ввели обязательную регистрацию велосипедов
В мире
02.01.21
23:22
В Книгу Гиннесса внесены необычные мировые рекорды
Калейдоскоп
02.01.21
22:53
В Германии регионы согласны продлить локдаун
В мире
02.01.21
22:29
18 человек убиты в Гондурасе во время празднования Нового года
В мире
02.01.21
21:59
Землетрясение произошло у берегов Островов Кермадек
В мире
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03 января 2021, 11:26
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Новости рубрики Культура
ФОТОФАКТ: Музыкальный спектакль для детей "Будь здоров, Новый год!" показали в Витебске
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Минималка, пенсионный возраст и стаж, условия для многодетных - что изменилось для белорусов с 1 января
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521
В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы - МВД
В первые часы 2021 года в Беларуси родились 53 ребенка
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