ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:36
Путин в Москве проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации в Карабахе
В мире
13:30
Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида
В мире
13:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
Общество
12:50
ФОТОФАКТ: Зима в национальном парке "Припятский"
Регионы
12:36
Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета
В мире
12:30
В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса
В мире
12:08
Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает
Регионы
11:50
МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
Общество
11:44
В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
В мире
11:39
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в северной части Аргентины
В мире
11:22
В России вступил в силу закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты
В мире
11:11
Наблюдатели от МПА СНГ присутствовали при открытии участков на выборах президента Кыргызстана
Политика
10:35
В Японии из-за снегопадов пострадали 76 человек
В мире
10:30
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Спорт
10:20
Министр труда Австрии подала в отставку из-за обвинений в плагиате
В мире
10:20
Небольшой снег и до -15°С ожидается в Беларуси 11 января
Общество
10:02
Явка на выборах президента Кыргызстана за 4 часа голосования составила 9,23%
В мире
09:57
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила уже почти 30%
В мире
09:45
Великобритания собрала $1 млрд для вакцинации в развивающихся странах
В мире
09:26
На Кипре во второй раз с начала пандемии введен карантин
В мире
09:12
Водолазы обнаружили вероятное место крушения индонезийского самолета
В мире
09:01
Христиане римско-католического вероисповедания празднуют сегодня Крещение Господне
Общество
00:46
Первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID-19 зафиксирован в Канаде
В мире
00:03
Из-за аварии в энергосистеме в Пакистане произошло масштабное отключение электричества
В мире
09.01.21
09.01.21
23:19
Более 799 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки
В мире
09.01.21
22:44
В результате пожара на востоке Колумбии семеро человек погибли и четверо пострадали
В мире
09.01.21
22:19
Спортсмены ВРЗ впервые завоевали Кубок Беларуси по мини-футболу
Спорт
09.01.21
21:57
ФОТОФАКТ: Хоккеисты "Юности" обыграли команду "Шахтера"
Спорт
09.01.21
21:23
Футболисты "Шахтера" начали подготовку к новому сезону
Спорт
09.01.21
20:52
Великобритания стала первой страной в Западной Европе, где число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн
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10 января 2021, 10:44
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