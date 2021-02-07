ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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10:30
В Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов
В мире
10:27
Банк развития в 2020 году предоставил экспортные кредиты более чем на Br1,4 млрд
Экономика
10:27
ФОТОФАКТ: Морозное утро в Гомеле
Регионы
10:17
Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича
Общество
10:01
В Каменецком районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия
09:31
В Минске из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировали троих человек
Происшествия
09:19
Более 503 тыс. учащихся занимаются в учреждениях допобразования детей и молодежи
Общество
09:14
Найден водитель, сбивший пешехода в Березовском районе
Происшествия
09:06
Система образования Беларуси оперативно реагирует на запросы рынка труда - Минобразования
Общество
09:00
Задержан администратор дворовых деструктивных Telegram-каналов
Происшествия
00:55
В Великобритании планируют в июне вакцинировать всех жителей
В мире
00:35
В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы
В мире
06.02.21
06.02.21
23:49
ФОТОФАКТ: В Новогрудке стартовал 4-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона
Спорт
06.02.21
23:15
Беларусь и Республика Корея намерены усилить межпарламентское взаимодействие
Политика
06.02.21
23:11
В Лондоне один человек погиб, еще десять пострадали в результате инцидентов
В мире
06.02.21
22:39
Более 460 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки
В мире
06.02.21
22:09
В Могадишо произошел взрыв
В мире
06.02.21
21:35
Индийские фермеры блокируют дороги, протестуя против новых законов
В мире
06.02.21
21:02
Хайнань получил первое судно для ремонта морских кабелей напряжением 500 кВ
В мире
06.02.21
20:34
ФОТОФАКТ: В Веснянке прошли лыжные соревнования
Спорт
06.02.21
19:40
Представители развлекательных центров, фитнес-центров и гражданские активисты организовали в Тбилиси митинг против ковидных ограничений
В мире
06.02.21
19:10
ФОТОФАКТ: Фестиваль ледовых и снежных скульптур открылся в ботаническом саду Минска
Общество
06.02.21
18:41
"Мешков Брест" одержал 12-ю победу в матчах гандбольного чемпионата Беларуси
Спорт
06.02.21
18:30
ФОТОФАКТ: Команда "Минск-1" - чемпион страны по индорхоккею среди женских команд
Спорт
06.02.21
18:27
Квоты, средства гигиены через аптеки - меры господдержки для инвалидов в программе на пятилетку
Общество
06.02.21
18:03
Романович: защита интересов семьи - в приоритете БСЖ
Общество
06.02.21
18:00
Власти США рассматривают пути облегчения положения Ирана без отмены санкций
В мире
06.02.21
17:54
Белорусский союз женщин активно реализует социально важные для страны проекты - Богдан
Общество
06.02.21
17:49
Завершился третий этап республиканской акции "Безопасность - в каждый дом"
Общество
06.02.21
17:42
В Жлобинском районе при пожаре погибла женщина
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07 февраля 2021, 10:14
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