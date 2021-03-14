ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 14 марта 2021
Минск
+8°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.0956
USD
2.5933
100 RUB
3.5259
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
13:14
Беларусь и Австрия обсудили расширение межрегиональных связей
Политика
13:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 1299
Общество
12:51
Библиотека Испании 4 года скрывала кражу ценного трактата Галилея
В мире
12:45
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 10 083
В мире
12:28
Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях
Общество
12:14
Наталья Карпович о Конституции Беларуси: в интересах каждого
Общество
12:08
Более 95,2% населения имеют располагаемые ресурсы в месяц выше БПМ - Белстат
Экономика
11:39
Канада перевела часы на летнее время
В мире
11:30
Гололедица и до 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 марта
Общество
11:23
Норвежец Филип Андерсен и немка Ванесса Фойгт победили в общем зачете Кубка IBU
Спорт
11:03
Несколько человек получили травмы в результате схода лавины в Японии
В мире
10:58
Назван топ-10 направлений минских турфирм в 2020 году
Регионы
10:33
В Токио началось цветение сакуры
Калейдоскоп
10:18
В Беларуси на 1 марта зарегистрировано на 18% меньше безработных, чем год назад
Общество
10:11
В ЦАР начался второй тур парламентских выборов и повторные выборы в ряде округов
В мире
09:52
На женском чемпионате Беларуси по баскетболу стартует нокаут-раунд
Спорт
09:49
Названы основные версии крушения Ан-26 в Казахстане
В мире
09:26
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Нижним Новгородом" в Единой лиге ВТБ
Спорт
09:22
В Жлобине жители 7 домов были без тепла и горячей воды
Регионы
09:15
В Минске на железнодорожные пути упал неиспользуемый козловой кран
Происшествия
09:00
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
Общество
07:00
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 45-летием архиерейской хиротонии
Президент
00:49
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке
В мире
00:05
ФОТОФАКТ: Шляхетская Масленица в Дудутках
Культура
13.03.21
13.03.21
23:31
В результате беспорядков в центре Льежа 11 полицейских получили травмы
В мире
13.03.21
22:45
Солигорский "Шахтер" победил "Минск" на старте чемпионата Беларуси
Спорт
13.03.21
22:02
Волейболистки "Минчанки" уступили "Ленинградке" в первом матче плей-офф российской суперлиги
Спорт
13.03.21
21:55
ФОТОФАКТ: Вечер современной хореографии "Белый лист" прошел в Витебске
Регионы
13.03.21
21:31
Питерский "Зенит" разгромил футболистов "Ахмата" в чемпионате России
Спорт
13.03.21
21:18
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Легион" в полуфинальной серии чемпионата Беларуси
Спорт
Все новости
Все новости
Культура
14 марта 2021, 10:21
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Новости темы
"Лучшие фото БЕЛТА"
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА за неделю по адресу
http://best-photo.belta.by/week19
.
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Культура
ФОТОФАКТ: Шляхетская Масленица в Дудутках
Народной артистке России Ирине Алферовой исполняется 70 лет
Белорусская анимация выросла в культурный феномен - искусствовед
Телеканал "Беларусь 3" покажет обновленную версию спектакля "Паўлінка"
ФОТОФАКТ: Выставка клуба любителей флористики "Анюта" и мастера Елены Батарчук открылась в Витебске
Разговор о культуре без закрытых тем провел Маркевич в Гомеле
Главное
Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне"
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде
За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 1299
Гололедица и до 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 марта
Топ-новости
Лукашенко: белорусы после безобразий прошлого года ставят безопасность и стабильность на первое место
Представители Администрации Президента проведут 15-18 марта выездные приемы
Наталья Карпович о Конституции Беларуси: в интересах каждого
Динара Алимбекова заняла 2-е место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Чехии
В Беларуси на 1 марта зарегистрировано на 18% меньше безработных, чем год назад
Белорусы выиграли у гандболистов Латвии в квалификации ЧЕ
ФОТОФАКТ: "Патриоты Беларуси" смотрят обновленный спектакль "Павлинка" в Купаловском театре
Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в шести местах Минска
Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях
ФОТОФАКТ: Новый Embraer в юбилейной ливрее прибыл в Национальный аэропорт Минск
Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане
ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные дни
Хоккеисты жлобинского "Металлурга" вышли в полуфинал Кубка Президента
Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии
ФОТОФАКТ: Фестиваль фонарей открылся в Ботаническом саду Минска
С нами интереснее
тв программа
гороскоп
погода
курсы
Темы
Все темы
Всебелорусское народное собрание
Специальный репортаж
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Год народного единства
Репортаж БЕЛТА
Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.