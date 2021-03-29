ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
09:19
Авиакомпания AirBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск
Общество
09:15
Рыбак провалился под лед на озере в Гомельском районе
Происшествия
09:14
Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 19-го тура
Спорт
09:13
Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии
Спорт
09:05
"Джунгли-парк" в Гомеле приглашает любителей обезьянок, енотов, морских свинок и других животных
Регионы
09:00
Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей
Экономика
09:00
Хватит ждать подходящего момента! На покупку квартиры в Minsk World по АКЦИИ осталось три дня!
Общество
08:55
Чемпионат МВД по рукопашному бою стартует в Могилеве 31 марта
Регионы
08:46
Не менее 20 человек пострадали от взрыва на НПЗ в Индонезии
В мире
08:33
Россияне проиграли французам на молодежном чемпионате Европы по футболу
Спорт
08:19
Японию и Южную Корею накрыла песчаная буря
В мире
08:08
Льюис Хэмилтон выиграл первый в сезоне этап "Формулы-1"
Спорт
08:00
Картина выходных: 30 лет ГУБОПиК МВД, учения десантников и планы по вакцинам от COVID-19
Общество
07:50
Футболисты Грузии не удержали победу над испанцами в квалификации ЧМ
Спорт
07:42
Свыше 8 тыс. школьников планируют оздоровить на весенних каникулах в Брестской области
Регионы
07:28
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз снят с мели
В мире
07:16
Стартует международный этап продажи билетов на "Славянский базар"
Культура
00:50
В Индонезии горит нефтеперерабатывающий завод
В мире
00:25
В столичном ФОКе из-за паров хлора 82 человека эвакуированы и 1 госпитализирован
Происшествия
28.03.21
28.03.21
23:58
Два человека убиты при стрельбе в Мэриленде
В мире
28.03.21
23:15
Суэцкий коллапс: очередь судов на проход в канал выросла до 65 километров
В мире
28.03.21
22:33
В Словении введут жесткий карантин и ограничат выезд из страны
В мире
28.03.21
22:05
В Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений
В мире
28.03.21
21:28
Лапицкий: главный бренд "Славянского базара" - атмосфера праздника
Культура
28.03.21
20:55
Более 565 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
В мире
28.03.21
20:29
ФОТОФАКТ: Могилевский зоосад - любимое место отдыха могилевчан
Регионы
28.03.21
20:02
Малкина: соглашение о пенсиях важно для свободного перемещения трудовых ресурсов
Общество
28.03.21
19:31
Грузовик Evergreen перекрыл дорогу в Китае, повторив ЧП в Суэцком канале
В мире
28.03.21
18:59
Из мозамбикского города Палма эвакуировали 1,8 тыс. человек
В мире
28.03.21
18:24
Самолет из Москвы с благополучно сел в Краснодаре - аэропорт
В мире
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29 марта 2021, 07:35
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Новости рубрики Культура
Стартует международный этап продажи билетов на "Славянский базар"
Лапицкий: главный бренд "Славянского базара" - атмосфера праздника
Премии "Золотая афиша" вручили лучшим работникам Брестского театра драмы
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Определился состав жюри радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
Более 50 заявок на Национальную литературную премию поступило в Министерство информации
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Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину от COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1050 пациентов с COVID-19, выписаны 1319
Малкина: соглашение о пенсиях важно для свободного перемещения трудовых ресурсов
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Хватит ждать подходящего момента! На покупку квартиры в Minsk World по АКЦИИ осталось три дня!
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ФОТОФАКТ: На полигоне Брестский проходит тактическое учение белорусских десантников
Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии
Каждый виновный будет привлечен к ответственности - СК
Белгидромет опроверг заявление Литвы об отключении станций мониторинга радиации
Пиневич: по прогнозам, с конца марта заболеваемость COVID-19 в Беларуси возрастет
Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Майами
Возле станции метро "Пушкинская" задержан мужчина с оружием
СК: продолжается установление обстоятельств противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц
Начат прием заявок на национальный конкурс "Золотая Литера"
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Мезенцев: время и внешнее давление требуют от Беларуси и России более тесно объединять усилия
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