ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
12:36
Патриотический проект Молодежного парламента "Историческая память" стартовал в Березе
Регионы
12:23
Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте
Спорт
12:08
В Кыргызстане проводятся местные выборы и референдум о внесении поправок в Конституцию
В мире
11:59
Новые образцы техники поступят в этом году на вооружение ВВC и войск ПВО - Гурцевич
Общество
11:46
ФОТОФАКТ: В Минске вспоминают жертв взрыва в метро
Регионы
11:42
Ежедневно над Беларусью пролетают свыше 2 тыс. воздушных судов
Общество
11:30
Памятный знак узникам концлагерей открыли в Витебске
Регионы
11:21
В России выявили 8702 заразившихся коронавирусом за сутки
В мире
11:11
В Пинском районе легковушка врезалась в деревья - погибли водитель и пассажирка
Происшествия
11:01
Более 20 человек заблокированы в шахте в Китае
В мире
10:54
НХЛ перенесла начало плей-офф
Спорт
10:49
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли регулярный чемпионат Беларуси
Спорт
10:25
До +19°С ожидается в Беларуси 12 апреля
Общество
10:16
В Гродненском районе 17-летнего парня спасли при попытке спрыгнуть с крыши
Происшествия
09:53
При пожарах в Дятловском и Вороновском районах погибли два мужчины
Происшествия
09:30
Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске
Регионы
09:09
Дни науки стартуют 12 апреля в Институте дополнительного образования БГУ
Регионы
09:01
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в архивных фотографиях БЕЛТА
Общество
00:59
В Ливии началась массовая вакцинация
В мире
00:30
Умер народный артист России Эмиль Верник
В мире
10.04.21
10.04.21
23:51
Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн
В мире
10.04.21
23:22
Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве
Спорт
10.04.21
23:06
ФОТОФАКТ: Закрытие зимнего сезона по-калифорнийски прошло в Логойске
Спорт
10.04.21
22:26
Белорус Илья Полозков выиграл бронзу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Болгарии
Спорт
10.04.21
22:04
Брестское и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси
Спорт
10.04.21
21:15
Более 747 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
В мире
10.04.21
20:35
Украинец Дмитрий Чумак выиграл золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве
Спорт
10.04.21
20:31
В ДТП на Долгиновском тракте пострадал 15-летний пассажир
Происшествия
10.04.21
19:58
Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля
В мире
10.04.21
19:30
Макей: Индия предложила Беларуси использовать свои вакцины от COVID-19
Общество
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11 апреля 2021, 10:00
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