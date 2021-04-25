ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:57
Белорус Егор Шарамков стал пятым на ЧЕ по спортивной гимнастике в Швейцарии
Спорт
10:27
Кратковременные осадки и до +9°С ожидают 26 апреля в Беларуси
Происшествия
10:15
Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов
В мире
10:02
Определились первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по баскетболу
Спорт
09:53
Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске в 7 местах
Регионы
09:35
Два человека погибли в ДТП в Минском районе
Происшествия
09:29
В Жодино задержаны 20 участников несанкционированного массового мероприятия
Происшествия
09:19
"Цмокi-Мiнск" завершат сезон Единой лиги ВТБ матчем в Нур-Султане
Спорт
09:00
Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье
Общество
00:59
В результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде погиб 21 человек
В мире
00:30
ФОТОФАКТ: Конкурс красоты и грации "Мисс Гомельская область" и конкурс стиля и мужества "Мистер Гомельская область"
Регионы
24.04.21
23:25
ФОТОФАКТ: Праздничным капустником отметил свое 35-летие белорусский театр "Лялька"
Регионы
23:03
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в футбольном чемпионате России
Спорт
22:59
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на турнире в Санкт-Петербурге
Спорт
22:55
При столкновении двух автомобилей в Солигорском районе пострадали 7 человек
Происшествия
22:20
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Технологии
21:57
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
Спорт
21:30
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Спорт
21:20
Белорус Артем Кацер занял пятое место на ЧЕ по борьбе в Польше
Спорт
20:55
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Спорт
20:40
ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по танцевальному спорту проходит в Минске
Спорт
20:15
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в футбольном чемпионате Беларуси
Спорт
19:51
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
В мире
19:10
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
Происшествия
18:29
Первый национальный форум атлетов завершился в штаб-квартире НОК Беларуси
Спорт
18:19
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Спорт
18:14
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
Спорт
18:10
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Спорт
18:07
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
Общество
17:43
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Происшествия
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25 апреля 2021, 10:43
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