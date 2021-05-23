ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
15:26
Сообщение о минировании самолета компании Ryanair не подтвердилось
Общество
15:05
В Италии упала кабина фуникулера, есть погибшие
В мире
14:52
Белорусская теннисистка Юлия Готовко пробилась в основу турнира в Страсбурге
Спорт
14:38
Команду принять в Минске "заминированный" самолет Ryanair дал лично Лукашенко
Президент
14:31
Хоккеисты Словакии одержали вторую победу на чемпионате мира в Риге
Спорт
14:20
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси
Спорт
14:15
Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск
Происшествия
13:48
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
В мире
13:17
Коронавирусный кризис обошелся экономике Германии почти в 300 млрд евро
В мире
12:48
Власти Нью-Дели продлили локдаун до 31 мая
В мире
12:30
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1252 пациента с COVID-19, выписаны 1599
Общество
12:15
В России с начала эпидемии выявили более 5 млн заразившихся коронавирусом
В мире
12:01
Белоруска прошла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021
Общество
11:41
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8
В мире
11:27
Во Вьетнаме начались парламентские выборы
В мире
11:13
БАТЭ и "Ислочь" сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу
Спорт
11:00
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая
Общество
10:39
В Китае во время ультрамарафона из-за переохлаждения погиб 21 бегун
В мире
10:25
На территории "БЕЛДЖИ" произошел пожар
Происшествия
10:15
В Гродно спасатели помогли мужчине выбраться из-под завала
Происшествия
10:03
Гандболисты "Магдебурга" и "Берлина" вышли в финал Кубка ЕГФ
Спорт
09:54
На западе Украины упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб
В мире
09:45
В Мстиславле горела построенная в начале XX века паровая мельница
Происшествия
09:32
Мужчина погиб при пожаре квартиры в Минске
Происшествия
09:19
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со шведами на ЧМ в Латвии
Спорт
09:01
Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках в Минске
Регионы
09:00
ДОСЬЕ: К 25-летию подвига первого Героя Беларуси Владимира Карвата
Общество
09:00
Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева с 25-летием вуза
Президент
00:59
За сутки в мире выявили 607 тыс случаев заражения коронавирусом
В мире
00:36
На проспекте Независимости "Рено" травмировал пешехода
Происшествия
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23 мая 2021, 09:26
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