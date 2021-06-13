ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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10:02
Семейный фотоархив и личные вещи художника Мая Данцига представят на выставке в Минске
Афиша
09:41
Беларусь и Китай обсудили поставки льняных и хлопковых полотен белорусского производства
Экономика
09:21
"Шахтер" одержал 12-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу
Спорт
09:16
В Гродненском районе при пожаре дома погибла женщина
Происшествия
09:04
Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска
Регионы
07:00
Лукашенко поздравил известного белорусского тяжелоатлета Леонида Тараненко с 65-летием
Президент
00:59
При стрельбе в Чикаго один человек погиб, девять пострадали
В мире
00:33
Число случаев коронавируса в Греции превысило 414 тысяч
В мире
12.06.21
12.06.21
23:55
Российские футболисты проиграли бельгийцам на чемпионате Европы
Спорт
12.06.21
23:35
Возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard продали за $28 млн
В мире
12.06.21
23:05
ФОТОФАКТ: Праздник "Ліпнішкаўскія сенакосы" прошел в Ивьевском районе
Регионы
12.06.21
22:28
Белоруски выиграли серебро в командном зачете ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии
Спорт
12.06.21
22:07
Анастасия Салос заняла пятое место на ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии
Спорт
12.06.21
21:45
В Нигерии бандиты напали на шесть деревень: убиты 53 жителя
В мире
12.06.21
21:15
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" - белорусский бренд
Общество
12.06.21
20:35
Японские дзюдоисты Сара Асахина и Кокоро Кагеура выиграли золотые медали ЧЕ в Венгрии
Спорт
12.06.21
20:20
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова впервые выиграла "Ролан Гаррос"
Спорт
12.06.21
20:15
Машина врезалась в донорский центр в Пенсильвании
В мире
12.06.21
19:40
Ликвидирован самый разыскиваемый преступник Бразилии
В мире
12.06.21
19:06
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0
В мире
12.06.21
18:36
Умер бывший вице-президент Бразилии Марко Масиел
В мире
12.06.21
18:06
Футболисты Швейцарии не удержали победу над Уэльсом на чемпионате Европы
Спорт
12.06.21
18:03
Гандболисты "Ольборга" впервые пробились в финал Лиги чемпионов
Спорт
12.06.21
17:59
Белорусские композиторы на фестивале "Маладзечна-2021" проявили небывалую активность - Атрашкевич
Культура
12.06.21
17:42
Саудовская Аравия разрешит совершить хадж 60 тыс. привитых от COVID-19 паломников
В мире
12.06.21
17:16
"Сморгонь" и Слуцк" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу
Спорт
12.06.21
17:13
При падении туристического самолета во Франции погибли два человека
В мире
12.06.21
17:01
Непорядочные политические игры Запада бьют прежде всего по простым белорусам - Чайчиц
Общество
12.06.21
16:40
РЕПОРТАЖ: 40 минут - и ты спасаешь чью-то жизнь: как журналист стала безвозмездным донором
Общество
12.06.21
16:16
Специалисты из Казахстана повысили квалификацию в университете МЧС Беларуси
Общество
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13 июня 2021, 09:33
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