ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 27 июня 2021
Минск
+19°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.021
USD
2.5295
100 RUB
3.5044
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
10:30
Япония усилит контроль за въездом олимпийских сборных из шести стран
В мире
10:16
VII Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Общество
10:14
Региональный этап "Огня молодежных талантов" пройдет в Могилеве
Регионы
10:11
Заслуженному артисту России Виктору Дробышу исполняется 55 лет
Культура
10:03
ГАИ Минской области дежурит на размытых из-за дождей участках дорог
Регионы
09:52
Белорусы проиграли испанцам в квалификации чемпионата мира по пляжному футболу
Спорт
09:47
Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках
Регионы
09:29
Из-за непогоды 50 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества
Общество
09:16
Песни под гитару и романтика студенческих отрядов: фотографии, которые вызовут ностальгию
Общество
09:06
Футболисты Дании и Италии вышли в четвертьфинал Евро-2020
Спорт
00:55
Археологи обнаружили древнейший римский лагерь на севере Португалии
Калейдоскоп
00:23
В ДТП на Партизанском проспекте пострадал мотоциклист
Происшествия
26.06.21
26.06.21
23:46
Три автомобиля после столкновения оказались на тротуаре
Происшествия
26.06.21
23:16
Солигорский "Шахтер" потерял первые очки в матчах чемпионата Беларуси
Спорт
26.06.21
23:10
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокi" в Мозыре завершен
Регионы
26.06.21
22:59
Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19
В мире
26.06.21
22:35
В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор
В мире
26.06.21
21:45
В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль "Форд"
Происшествия
26.06.21
21:31
МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске
Происшествия
26.06.21
21:03
Футболисты Дании стали первыми четвертьфиналистами Евро-2020
Спорт
26.06.21
20:46
ФОТОФАКТ: На Минск и Минский район обрушился сильный ливень - последствия непогоды
Регионы
26.06.21
20:39
Белорусские баскетболистки не вышли в финал чемпионата Европы
Спорт
26.06.21
20:35
Две иномарки столкнулись на МКАД, виновник ДТП скрылся с места происшествия
Происшествия
26.06.21
20:03
За сутки в Великобритании зафиксировали более 18 тысяч случаев коронавируса
В мире
26.06.21
19:35
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
Регионы
26.06.21
19:05
В США упал воздушный шар, пять человек погибли
В мире
26.06.21
18:35
ФОТОФАКТ: В Гродно большим праздником в центре города отметили День молодежи
Регионы
26.06.21
17:53
Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра
Спорт
26.06.21
17:46
МЧС напомнило о правилах поведения на воде
Общество
26.06.21
17:39
Велосипедист погиб под колесами грузовика в Ошмянском районе
Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
27 июня 2021, 09:44
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Новости темы
"Лучшие фото БЕЛТА"
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА за неделю по адресу:
https://best-photo-belta.ru/week37
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Культура
Заслуженному артисту России Виктору Дробышу исполняется 55 лет
Под кого создавали "Красную Шапочку" и где в Беларуси снимали кино: факты о лучших детских картинах "Беларусьфильма"
"Однажды вышел после спектакля ошеломленным и чуть не забрал документы" - режиссер Даниил Филиппович о театре и себе
Уникальные музыкальные инструменты представили на выставке в Витебске
Петришенко: эпидбезопасности на "Славянском базаре" нужно уделить первостепенное внимание
Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед" открылась в Минске
Главное
Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир
Роман Головченко посетил крупные предприятия Казахстана
Песни под гитару и романтика студенческих отрядов: фотографии, которые вызовут ностальгию
Орда: на фестивале "Вытокi" отчетливо чувствуется атмосфера единения
Топ-новости
О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
За сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 845
Сенаторы одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси
Сивак: запуск нового инвестиционного цикла носит стратегический характер
VII Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Экспорт услуг здравоохранения из Беларуси в КНР в 2020 году составил более $743 тыс.
Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Минздрав рассчитывает получить вакцину "Спутник Лайт" в июле
МИД РФ: намерены тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого развития в условиях санкций
Более 5 т наркотиков изъяли в ходе спецоперации стран ОДКБ
РЕПОРТАЖ: "За неделю спасли несколько человек" - сотрудники ОСВОД о работе на водоеме в Дроздах
Пункты вакцинации от COVID-19 открылись еще по 9 адресам в Минске
Эксперты Московского центра ВАО АЭС наблюдали за работой персонала БелАЭС
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 113 районах Беларуси
Страны ОДКБ провели тренировку по отработке действий при инциденте на госгранице
С нами интереснее
курсы
погода
тв программа
гороскоп
Темы
Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Год народного единства
Вступительная кампания - 2021
Репортаж БЕЛТА
Специальный репортаж
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.