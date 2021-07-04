ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:03
В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП
Происшествия
12:31
Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе
Происшествия
12:25
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Общество
12:20
В Минске в Свислочи тонул мужчина
Происшествия
12:16
Алексей Колесный выиграл серебро юниорского ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха
Спорт
12:10
В России выявили 25 142 случая заражения COVID-19 за сутки - максимум со 2 января
В мире
12:06
За сутки в Витебской области заблудились 6 человек - всех нашли спасатели
Происшествия
12:00
Сенатор: Беларусь из всех испытаний выходила еще более сильной и крепкой
Общество
11:46
Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский
Общество
11:29
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 5 июля
Общество
11:19
В Дятловском районе спасатели помогли мужчине выбраться из болота
Происшествия
11:08
Праздничные мероприятия 3 июля прошли по всей стране без происшествий
Общество
11:00
Белорусские спортсмены завоевали бронзу ЧМ по спортивной акробатике в Швейцарии
Спорт
10:38
На участке МКАД в ночное время временно ограничат движение
Регионы
10:20
В Беларуси за сутки утонули два человека
Происшествия
10:02
Наша святая обязанность - сохранить независимую и процветающую Беларусь - мнение
Общество
09:45
Японские спасатели нашли живыми 19 человек в районе схода оползня
В мире
09:41
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске
Регионы
09:32
На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту
В мире
09:16
ЦТ по истории Беларуси планируют пройти около 17 тыс. абитуриентов
Общество
09:00
Лискович: День Независимости - повод осмыслить героизм белорусского народа
Общество
00:36
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Промышленные гиганты
Общество
03.07.21
03.07.21
23:55
Сборные Дании и Англии стали полуфиналистами чемпионата Евро-2020
Спорт
03.07.21
23:33
ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь
Общество
03.07.21
23:05
Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости
Общество
03.07.21
22:39
Анкара поздравила Беларусь с Днем Независимости
В мире
03.07.21
22:16
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Сохранение уникальных природных объектов
Общество
03.07.21
21:59
ФОТОФАКТ: Праздничный концерт у стелы "Минск - город-герой"
Регионы
03.07.21
21:48
ФОТОФАКТ: Наши традиции. Порядок на родной земле
Общество
03.07.21
21:29
В Книгу славы Могилевщины внесены имена 13 жителей области
Регионы
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04 июля 2021, 10:27
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