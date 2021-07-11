ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
09:03
Лукашенко: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Монголией
Президент
09:00
От вас зависит финансовая возможность обеспечивать нацбезопасность - Лукашенко поздравил налоговиков
Президент
00:59
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
В мире
00:29
Умер бывший президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер
В мире
10.07.21
10.07.21
23:59
За сутки в Великобритании зафиксировали более 32 тысяч случаев коронавируса
В мире
10.07.21
23:12
Белорусские пятиборцы стали обладателями бронзы ЧЕ в командном первенстве
Спорт
10.07.21
23:02
Белорусский дискобол Евгений Богуцкий выиграл серебро молодежного ЧЕ в Эстонии
Спорт
10.07.21
22:46
Певец Серега проверил на крепость рукопожатие Лукашенко
Президент
10.07.21
22:35
Брестское "Динамо" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
Спорт
10.07.21
22:16
Гала-концерт по заявкам жителей проходит в Александрии
Культура
10.07.21
22:04
Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации
Общество
10.07.21
22:02
Ольга Говорцова проиграла в финале турнира в Бастаде
Спорт
10.07.21
22:02
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
Регионы
10.07.21
21:35
Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков
Президент
10.07.21
21:32
Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси - Лукашенко
Президент
10.07.21
21:04
На "Купалье" в Александрии царит дух сопричастности и единой народной семьи - Мезенцев
Общество
10.07.21
20:16
Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов
Происшествия
10.07.21
19:36
ФОТОФАКТ: Республиканская акция "День открытых дорог"
Регионы
10.07.21
19:03
Петришенко: ежегодно на празднике в Александрии добавляются новые творческие формы и форматы
Культура
10.07.21
18:42
Шторм "Эльза" оставил без электричества более 50 тыс. потребителей на востоке Канады
В мире
10.07.21
18:07
Выставка акварельных зарисовок и фотоснимков Геннадия Чистого откроется в Минске 15 июля
Афиша
10.07.21
18:06
Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии
Происшествия
10.07.21
17:32
На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар
Происшествия
10.07.21
17:24
Сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны - Заяц
Общество
10.07.21
17:14
Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом в центре Франции
В мире
10.07.21
17:05
Праздник в Александрии укрепляет дружбу между народами - мнение
Регионы
10.07.21
17:03
"Школа ожирения" для врачей начала работу в Беларуси
Общество
10.07.21
16:51
Победителями республиканского проекта "Властелин села" стали представители Могилевской области
Регионы
10.07.21
16:38
Хотимская мастерица: Александрия - настоящий праздник единения народов
Культура
10.07.21
16:29
Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят
Политика
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11 июля 2021, 09:19
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Гала-концерт по заявкам жителей проходит в Александрии
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Хотимская мастерица: Александрия - настоящий праздник единения народов
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"Дзікае паляванне караля Стаха" в новом прочтении представит Большой театр Беларуси
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