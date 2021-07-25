ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:21
Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тыс. га
В мире
13:15
ФОТОФАКТ: Легкоатлетический пробег памяти Зиновия Колобанова
Регионы
12:58
Число жертв наводнения в Китае выросло до 63
В мире
12:47
В Свислочском районе в ДТП погиб мотоциклист
Происшествия
12:40
За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100
Общество
12:36
Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках
В мире
12:21
В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом
В мире
12:15
Китайский тяжелоатлет Ли Фабин стал олимпийским чемпионом в весе 61 кг
Спорт
12:09
Марусова об итогах олимпийского турнира: несмотря на то что заняли четвертое место, это большой результат
Спорт
11:53
Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта
Экономика
11:42
Австрийка Анна Кизенхофер выиграла олимпийское золото в групповой шоссейной велогонке
Спорт
11:30
В Хорватии в ДТП с автобусом погибли восемь человек
В мире
11:24
Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу
Спорт
11:17
Тренер белорусской команды по стрельбе из лука: четвертое место на Олимпиаде расцениваю как успех
Спорт
11:07
До +31°С ожидается в Беларуси 26 июля
Общество
11:03
Беларусь, приняв иракских беженцев, снова демонстрирует свою открытость и человеколюбие - сенатор
Общество
10:56
Белорусский стрелок Юрий Щербацевич занял 15-е место на Олимпиаде в Токио
Спорт
10:43
"Белпочта" 26 июля проведет акцию "Дружба без границ"
Общество
10:34
Белорусские лучницы остановились в шаге от наград Олимпиады в Токио
Спорт
10:32
В Гродненской области при пожаре спасли почти 50 т пшеницы
Происшествия
10:29
Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио
Спорт
10:18
В ГАИ Минска рассказали об участках контроля скорости мобильными датчиками
Регионы
10:14
В Речицком районе спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП водителя
Происшествия
10:02
У южного побережья Китая перевернулось судно
В мире
09:59
Белорусские лучницы не прошли в финал и поспорят за бронзу Олимпиады
Спорт
09:56
В Могилевском районе горел магазин
Происшествия
09:53
Американский пловец Чейз Калиш выиграл золото Олимпиады на дистанции 400 м комплексом
Спорт
09:44
Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей
В мире
09:41
Пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом
Спорт
09:28
Анастасия Шкурдай стала финалисткой олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем
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25 июля 2021, 10:25
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