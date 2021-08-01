ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
12:22
Ученые создали цифровую модель для эффективного мониторинга Арктики
Технологии
12:19
РЕПОРТАЖ: Путешествие к радимичам под звуки флейты и волынки
Культура
12:11
В России выявили 22 804 случая заражения коронавирусом за сутки
В мире
12:05
Белорусский детский фонд проводит республиканскую акцию "Соберем ребенка в школу"
Общество
11:54
Дожди и жара ожидаются в Беларуси 2 августа
Общество
11:28
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе
В мире
11:23
Чешские теннисистки выиграли золото Олимпиады в парном разряде
Спорт
11:17
В Чехии разрешили увеличить число участников культурно-спортивных и детских мероприятий
В мире
11:09
Флорида установила антирекорд по числу заражений коронавирусом
В мире
11:01
На пожаре в Гомеле сотрудники МЧС спасли 44-летнего мужчину
Происшествия
10:51
На Олимпиаде в Токио подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом
В мире
10:49
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции
В мире
10:47
Прыгунья в воду Ши Тинмао принесла Китаю 23-е олимпийское золото
Спорт
10:38
В Гомельской области пенсионер получил ожоги при тушении сухой растительности
Происшествия
10:32
"Локомотив" выиграл у ЦСКА в московском дерби футбольного чемпионата России
Спорт
10:27
Горели строения и техника: в Брестской области за сутки произошло шесть пожаров
Происшествия
10:19
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур
Общество
10:15
Футболисты "Славии" выиграли у "Сморгони" в чемпионате Беларуси
Спорт
10:12
Олимпийский BMX-фристайл дебютировал на Олимпиаде - комментарий
Спорт
09:39
За прошедшие сутки в Витебской области произошло четыре пожара
Происшествия
09:33
Отвратительное выступление, не справилась с нервами - Маслова
Спорт
09:28
Легкоатлетки Анна Малыщик и Анастасия Маслова не прошли квалификацию на Играх в Токио
Спорт
09:27
В Минске на пересечении улиц Аэродромная и Чкалова сегодня временно не работает светофор
Регионы
09:24
Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова не квалифицировалась в финал Олимпиады
Спорт
09:18
Уорингтон и Мартин стали первыми олимпийскими чемпионами по BMX-фристайлу
Спорт
09:13
Василиса Марзалюк с поражения начала турнир по женской борьбе на Играх в Токио
Спорт
09:12
Дубицкая: не было четкой концентрации
Спорт
09:11
Алена Дубицкая заняла 9-е место в финале толкания ядра на Играх в Токио
Спорт
09:10
Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 10 участках в Минске
Регионы
09:06
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Экономика
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01 августа 2021, 09:43
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