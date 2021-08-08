ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:14
Курочкина, Кадимагомедов и Колодинская! Встречаем призеров Олимпиады в Токио в Беларуси - прямое включение
Спорт
10:10
Волейболистки сборной США впервые стали олимпийскими чемпионками
Спорт
09:57
Американские баскетболистки в седьмой раз подряд выиграли олимпийское золото
Спорт
09:41
Самолет упал на жилой дом в американском штате Миннесота
В мире
09:27
Пассажирский автобус попал в аварию в Турции, погибли 14 человек
В мире
09:24
Вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров
Общество
09:16
"Краснодар" Виктора Гончаренко уступил "Зениту" в футбольном чемпионате России
Спорт
09:14
Спортсмены из 61 страны не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады
В мире
09:14
Американская велогонщица Дженнифер Валенте выиграла золото Олимпиады в омниуме
Спорт
09:12
Цицилина: конкуренция по сравнению с Олимпиадой в Рио возросла
Спорт
09:07
Во время стрельбы в Чикаго погибла офицер полиции
В мире
09:06
Канадская велосипедистка Келси Митчелл первенствовала на Играх в индивидуальном спринте
Спорт
09:03
Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото Олимпиады в кейрине
Спорт
09:03
Кениец Элиуд Кипчоге стал двукратным олимпийским чемпионом в марафоне
Спорт
09:03
Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске
Регионы
09:00
Белорусские гимнастки заняли пятое место на Играх в Токио
Спорт
07:00
Лукашенко: качество работ и ответственность белорусских строителей признаны на родине и за рубежом
Президент
00:43
У берегов Западной Сахары перевернулась лодка с мигрантами - погибли более 40 человек
В мире
00:01
В последний день Олимпийских игр будут разыграны 13 комплектов наград
Спорт
07.08.21
07.08.21
23:24
Проблемы с алгоритмами системы управления стали причиной включения двигателей модуля "Наука"
Технологии
07.08.21
22:40
В Лионе полиция применила слезоточивый газ на акции против введения санитарных пропусков
В мире
07.08.21
22:03
С поезда Мурманск - Адлер с отравлением госпитализировали 56 детей
В мире
07.08.21
21:24
В Китае завершили соединение первого трансморского моста для высокоскоростного железнодорожного сообщения
Технологии
07.08.21
20:46
Глава КГБ о Тихановской: есть видео, которое будет нашим козырем для определенного времени
Общество
07.08.21
20:23
"Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
Президент
07.08.21
19:48
ФОТОФАКТ: Субботний Минск - городские зарисовки
Регионы
07.08.21
19:14
Вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров
Общество
07.08.21
19:07
Славянские народы должны держаться вместе. Макей о попытках влияния на ситуацию в Беларуси извне
Политика
07.08.21
19:05
Минское "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу
Спорт
07.08.21
18:48
О попытке раскачать рабочих и давлении на Президента. Как провалился очередной план Telegram-кураторов
Общество
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08 августа 2021, 10:09
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