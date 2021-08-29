ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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10:41
Мотоциклист пострадал в ДТП в Минске
Происшествия
10:30
Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии - ГПК
Общество
10:18
Дорожную разметку нанесут сегодня на трех участках в столице
Регионы
10:01
Власти Кубы решили применять китайскую вакцину от COVID-19
В мире
09:43
Театр-студия киноактера откроет сезон спектаклем "Дядя Ваня" по пьесе Чехова
Афиша
09:22
Соломой по бумаге - репортаж о том, как мастерица создает уникальные картины с 3D-эффектом и откуда берет идеи
Регионы
09:01
Повышаются пенсии, вводятся ID-карты и биометрические паспорта: что еще изменится в сентябре
Общество
07:00
Лукашенко: современная горнодобывающая промышленность - важнейшая составляющая национальной экономики
Президент
00:59
В Бельгии приняли закон, разрешающий забирать свои мячи из чужих дворов
В мире
00:47
В Марселе на акции протеста пострадали 13 полицейских
В мире
28.08.21
28.08.21
23:48
ФОТОФАКТ: Cалютом завершился фестиваль "Вытокi" в Минске
Культура
28.08.21
23:22
В Мексиканском заливе приостановили добычу нефти на 91% из-за урагана "Ида"
В мире
28.08.21
22:55
На МКАД "Шкода" протаранила микроавтобус с прицепом
Происшествия
28.08.21
21:58
ФОТОФАКТ: День живой археологии прошел в национальном парке "Беловежская пуща"
Регионы
28.08.21
21:29
Народный депутат Украины Шевченко: режим Лукашенко не диктаторский, это - диктатура демократии
Общество
28.08.21
21:13
Украинский депутат: Беларусь не заявляет деклараций об интеграции в ЕС, а просто делает Европу у себя
Общество
28.08.21
20:33
В Италии одобрили комбинированное применение вакцин от коронавируса для лиц старше 60 лет
В мире
28.08.21
19:31
Гродненский губернатор Караник ответил на вопрос о наличии у него президентских амбиций
Общество
28.08.21
19:16
Караник отвергает домыслы о притеснении польского меньшинства в Гродно
Регионы
28.08.21
19:12
Легковушка столкнулась с маршрутным такси в Минске, есть пострадавшие
Происшествия
28.08.21
19:09
Глава департамента по авиации: приходится противодействовать инициативам "беглых кухарок" и "опустившихся алкоголиков"
Общество
28.08.21
18:52
Специалисты ИКАО отказались общаться с Романом Протасевичем - Сикорский
Общество
28.08.21
18:43
Орда: "Вытокi" стали настоящим открытием
Общество
28.08.21
18:40
От "Мухтара" до "Каменской". 5 сериалов, которые снимали в Минске
Ссылки на БелТА Плюс
28.08.21
18:29
Субботин об урожае в Беларуси: мы не будем голодать, и животные наши не будут голодать
Экономика
28.08.21
18:19
Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая - вице-премьер
Экономика
28.08.21
18:14
ФОТОФАКТ: "Первоклассный праздник" проходит в Ботаническом саду
Регионы
28.08.21
18:11
Трава для витаминов и чувство вины. 5 мифов о собаках
Ссылки на БелТА Плюс
28.08.21
18:01
Строительство АЭС обеспечивает развитие Островецкого района - "Росатом"
Регионы
28.08.21
17:53
Великобритания завершила операцию по эвакуации гражданских лиц и военнослужащих из Афганистана
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29 августа 2021, 09:55
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