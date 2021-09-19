ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 19 сентября 2021
Минск
+6°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.924
USD
2.4826
100 RUB
3.4226
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
11:39
Самое время сажать смородину! Подсказываем интересные сорта
Общество
11:25
За сутки в Беларуси найдены 16 заблудившихся в лесах
Происшествия
11:17
В Гродненском районе в лобовом столкновении погиб мужчина
Происшествия
11:02
"Зенит" и ЦСКА вышли в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
Спорт
10:54
Спасатели деблокировали водителя в Борисовском районе
Происшествия
10:45
Стали известны финалисты ЧЕ по волейболу среди мужских команд
Спорт
10:26
В Червенском районе из-за аварии без воды были 108 частных домов
Происшествия
10:24
Дожди пройдут на большей части Беларуси 20 сентября
Общество
10:20
Медалисты чемпионата Беларуси по гимнастике определились в Могилеве
Спорт
10:08
Пассажирское судно опрокинулось в Китае, 8 человек погибли
В мире
10:01
"Шлюб з ветрам" признан лучшим спектаклем фестиваля "Белая вежа"
Культура
09:50
Российский артист Кай Метов попал в ДТП под Минском
Происшествия
09:46
После первого дня матча Кубка Дэвиса Аргентина - Беларусь ничья - 1:1
Спорт
09:25
В Орше при пожаре в доме погибли два человека
Происшествия
09:16
Мобильные датчики сегодня контролируют скорость в 13 местах Минска
Регионы
09:08
Пловец Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на этапе ISL в Неаполе
Спорт
09:00
Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником
Президент
00:59
ФОТОФАКТ: Завершился XXV Международный фестиваль "Белая Вежа-2021" в Бресте
Регионы
00:07
Сотни человек митингуют на Таймс-сквер против обязательной вакцинации
В мире
18.09.21
18.09.21
23:18
ФОТОФАКТ: Финал Кубка ADTGymkhana Battle
Регионы
18.09.21
22:45
Ученые США предупредили о новой опасности эволюционировавшего коронавируса
В мире
18.09.21
22:14
Во Франции в драке с участием 150 байкеров один человек погиб
В мире
18.09.21
21:29
"Краснодар" обыграл футболистов "Ахмата" в чемпионате России
Спорт
18.09.21
21:16
Аргентинцы сравняли счет в матче Кубка Дэвиса с Беларусью - 1:1
Спорт
18.09.21
21:15
БАТЭ победил "Шахтер" в матче 23-го тура чемпионата Беларуси
Спорт
18.09.21
20:59
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие
В мире
18.09.21
20:27
В Загребе несколько тысяч человек провели акцию протеста против эпидемиологических мер
В мире
18.09.21
19:55
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Калейдоскоп
18.09.21
19:20
Остапенков сенсационно победил Шварцмана в матче Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Аргентины
Спорт
18.09.21
19:10
"Мешков Брест" обыграл гандболистов СКА в чемпионате Беларуси
Спорт
Все новости
Все новости
Культура
19 сентября 2021, 09:40
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Новости темы
"Лучшие фото БЕЛТА"
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА за неделю по адресу:
https://best-photo-belta.ru/week47
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Культура
"Шлюб з ветрам" признан лучшим спектаклем фестиваля "Белая вежа"
ФОТОФАКТ: Концерт акции "Хоровое вече" прошел во Дворце Республики
Концерт акции "Хоровое вече" переносится во Дворец Республики из-за погоды
Российская оперная певица Анна Нетребко празднует юбилей
Определены победители фестиваля песни "Голоса границы"
Купаловские чтения пройдут сегодня в Могилеве
Главное
Лукашенко: белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях
Что угрожает ОДКБ, как не играть по чужим правилам и кто спасет Афганистан. Главное о визите Лукашенко в Душанбе
Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1986 пациентов с COVID-19, выписаны 1608
Топ-новости
Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником
Великолепная анфилада, экзотика зимнего сада и президентская сокровищница. Что увидели первые красавицы страны во Дворце Независимости
Пловец Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на этапе ISL в Неаполе
Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро ЧМ в Дании
Только 4 дня: скидки на ряд смартфонов в МТС
Остапенков сенсационно победил Шварцмана в матче Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Аргентины
Что делать, если работа стала не в радость?
Байдарочник Олег Юреня завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м
Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси
ФОТОФАКТ: Форум патриотических сил "Символ единства"
Политолог: именно историческая память позволяет белорусам сохранять свою страну
Министр промышленности Беларуси встретился с президентом Сербии
КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление
Пиневич: на Западе не заинтересованы в усилении белорусской государственности
Немецкий политик: белорусы должны гордиться своими достижениями и традициями
С нами интереснее
гороскоп
курсы
тв программа
погода
Темы
Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси
Специальный репортаж
Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Лучшие фото БЕЛТА
Год народного единства
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.