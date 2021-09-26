ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
11:43
Вертолет Ми-26 авиации МЧС вернулся в Беларусь из Турции
Общество
11:35
Мнение: тысячи людей трудились, чтобы на столе белорусов был хлеб
Регионы
11:30
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,6 тыс. фур
Общество
11:20
Пархамович о вакцинации: в нынешней эпидобстановке главная задача защитить свое здоровье
Общество
11:10
В США пассажирский поезд сошел с рельсов: 3 человека погибли, не менее 50 пострадали
В мире
10:51
В Китае после схода оползня более 10 человек пропали без вести
В мире
10:42
Фигуристка Виктория Сафонова завоевала для Беларуси олимпийскую лицензию
Спорт
10:37
Теннисисты Василевский и Эрлих проиграли в финале парного разряда турнира в Нур-Султане
Спорт
10:29
Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе
Спорт
10:02
В Могилеве при пожаре дома погиб мужчина
Происшествия
10:00
ФОТОФАКТ: В Гомельском государственном цирке представлена новая программа юбилейного 50-го сезона "Триумф единства"
Регионы
09:48
Нетрезвый водитель на фуре пытался по встречке въехать в Минск
Происшествия
09:43
26 сентября ожидается сильная магнитная буря. Как себя вести в этот день?
Ссылки на БелТА Плюс
09:22
Мобильные датчики контроля скорости работают на 13 участках в Минске
Регионы
09:09
Генсек ООН Гутерриш на встрече с Макеем подтвердил теплое и уважительное отношение к Беларуси
Политика
07:00
Лукашенко: машиностроительная отрасль Беларуси может конкурировать с ведущими мировыми производителями
Президент
00:59
Смертник взорвал автомобиль у президентского дворца в Сомали
В мире
00:45
COVID-19 может стать сезонным при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%
В мире
25.09.21
25.09.21
23:59
В США зафиксировали первый случай передачи коронавируса домашнему хорьку
В мире
25.09.21
23:29
Макей встретился с Генеральным секретарем ООН
Общество
25.09.21
23:15
В Минске очевидцы помогли задержать нетрезвого автолюбителя
Происшествия
25.09.21
22:20
БАТЭ не удержал победу в гостях у футболистов "Руха" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
25.09.21
21:45
ФОТОФАКТ: Праздник урожая "Багач" прошел в Вязынке
Регионы
25.09.21
21:04
МВД: задержаны организаторы и исполнители терактов в Могилевской области
Происшествия
25.09.21
20:59
Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 10 участках
Регионы
25.09.21
20:30
Украинский журналист: заявление Лукашенко ударило по самолюбию Зеленского
Общество
25.09.21
20:23
Хоккеисты минского "Динамо" уступили СКА в матче чемпионата КХЛ
Спорт
25.09.21
19:47
Экс-сотрудник признанного экстремистским портала: писать чисто о спорте стало невозможно
Общество
25.09.21
19:25
Протестующие в Судане блокировали крупнейший трубопровод на востоке страны
В мире
25.09.21
18:40
Белорусские средства РЭБ могут успешно работать против закупаемых Польшей новейших беспилотников
Общество
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Культура
26 сентября 2021, 10:10
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