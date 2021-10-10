ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:18
Легкомоторный самолет L-410 упал в Татарстане, погибли 19 человек
В мире
10:05
Спасатели продолжили поиски потерявшейся в лесу Миорского района женщины
Происшествия
09:53
Минимум пять человек погибли при столкновении лодки и грузового судна в Бангладеш
В мире
09:42
Досрочные парламентские выборы начались в Ираке
В мире
09:39
Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Спорт
09:35
В Боливии разбился самолет с сотрудниками Минздрава
В мире
09:21
В Щучине при пожаре в общежитии эвакуированы 35 человек
Происшествия
09:10
Дорожную разметку нанесут в Минске на 6 участках
Регионы
09:08
Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках
Регионы
07:00
Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Президент
00:46
В Риме полиция применила водометы против протестующих
В мире
00:03
Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 30
В мире
09.10.21
09.10.21
23:22
Коалиция правых партий победила на выборах в Чехии
В мире
09.10.21
22:36
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Полоцк
Регионы
09.10.21
21:52
В США упал небольшой самолет - погибли четыре человека
В мире
09.10.21
21:11
Курц решил покинуть пост канцлера Австрии
В мире
09.10.21
20:27
Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле
Регионы
09.10.21
20:16
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Ботаническом саду
Регионы
09.10.21
20:10
Пионеры собирают урожай. Осенняя фотоподборка для тех, у кого ностальгия по СССР
Ссылки на БелТА Плюс
09.10.21
19:36
В центре Санкт-Петербурга загорелась мансарда жилого дома
В мире
09.10.21
19:25
Хоккеисты минского "Динамо" победили "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ
Спорт
09.10.21
19:19
"Было состояние нестояния". Соболенко рассказала, как переносит корнавирус и самоизоляцию
Общество
09.10.21
18:29
Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России
Экономика
09.10.21
18:00
ФОТОФАКТ: Выставка-ярмарка "Наш урожай - в общий каравай"
Регионы
09.10.21
17:59
Число жертв теракта в мечети на севере Афганистана возросло до 150
В мире
09.10.21
17:42
ФОТОФАКТ: "Осенний калейдоскоп" в Ботаническом саду
Культура
09.10.21
17:35
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,7 тыс. фур
Общество
09.10.21
17:22
В Минске легковушка врезалась в грузовик: пострадала 10-летняя девочка
Происшествия
09.10.21
17:02
Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн
В мире
09.10.21
16:49
В Чехии прошли выборы в нижнюю палату парламента
В мире
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10 октября 2021, 10:13
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