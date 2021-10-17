ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:51
В 65 городах Италии проходит второй тур муниципальных выборов
В мире
10:37
В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек
В мире
10:24
Число жертв в Индии из-за муссонных ливней выросло до 18
В мире
10:11
В Брестской области при пожарах погибли два человека
Происшествия
09:54
Мобильные датчики в Минске контролируют скорость на 12 участках
Регионы
09:41
Корабль с киноэкипажем успешно приземлился в Казахстане
Технологии
09:16
БЖД реализовала более 4,3 млн билетов через терминалы самообслуживания
Общество
00:55
NASA успешно запустило аппарат Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера
В мире
00:25
В Сингапуре вводят обязательную вакцинацию от коронавируса
В мире
16.10.21
16.10.21
23:55
На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек
В мире
16.10.21
23:15
Манифестации против санитарных пропусков во Франции собрали более 40 тыс. человек
В мире
16.10.21
22:40
ФОТОФАКТ: Ансамбль "Мандзюсяка" представляет новую программу на сцене Большого концертного зала
Культура
16.10.21
22:13
Минский СКА победно стартовал в розыгрыше Кубка ЕГФ
Спорт
16.10.21
21:31
Минздрав рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19 при отсутствии у них противопоказаний
Общество
16.10.21
20:50
Пиневич: вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 22-29 раз
Общество
16.10.21
20:46
В Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека
В мире
16.10.21
20:14
Карпов: ношение маски является проявлением ответственности перед обществом
Общество
16.10.21
19:45
Белорусы и словаки сыграли вничью в квалификации юношеского ЧЕ по футболу
Спорт
16.10.21
19:40
Маска в кармане пиджака вместо платка. В Беларуси предложили актуальный джентльменский образ
Общество
16.10.21
19:40
Стоит ли делать тест на антитела перед прививкой от коронавируса? Спросили у врача
Ссылки на БелТА Плюс
16.10.21
19:37
"Славия" выиграла у БАТЭ в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
16.10.21
19:29
Пиневич: в Беларуси привито от гриппа уже 2% населения
Общество
16.10.21
19:19
Ежесуточно ОАО "Крион" отгружает учреждениям здравоохранения 200 т кислорода
Общество
16.10.21
19:17
Эксперт о штамме дельта: ситуация существенно поменялась, вирус затрагивает молодых и здоровых
Общество
16.10.21
19:08
Стома: применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта
Общество
16.10.21
19:00
"Торты "оживают", меняют цвет и форму": знаменитый могилевский кондитер рассказал о сладких трендах
Общество
16.10.21
18:50
Ректор Академии управления рассказал, как именно в вуз будут отбирать патриотов
Общество
16.10.21
18:21
Гигин: Запад стреляет сам себе в ногу, оказывая давление на Беларусь и Россию
Общество
16.10.21
17:56
В Бресте определились призеры Кубка Беларуси по академической гребле
Спорт
16.10.21
17:53
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Автодору" в Единой лиге ВТБ
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17 октября 2021, 10:10
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