ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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11:51
В России за сутки выявили 40 993 случая заражения коронавирусом
В мире
11:36
До +14°С и без осадков ожидается 1 ноября в Беларуси
Общество
11:01
Кандидаты в мэры от правящей партии Грузии победили на местных выборах в 19 из 20 городов
В мире
10:44
Некоторые отделения больниц в трех областях возвращаются к оказанию плановой помощи
Общество
10:26
В Хургаде отравились 40 россиян
В мире
10:18
В Малоритском районе горел зерносушильный комплекс
Происшествия
10:05
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при в Канаде
Спорт
09:48
Мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках в Минске
Регионы
09:44
Хоккеисты "Нью-Джерси" обыграли "Питтсбург" в матче чемпионата НХЛ
Спорт
09:28
В Минске на пр.Независимости пешеход попал под колеса такси
Происшествия
09:22
Автомат, флаг от патриотов и орел от ОМОНа. Во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная прошлогодним событиям
Президент
07:00
Лукашенко обозначил важность развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Президент
00:35
При столкновении автомобиля и поезда в США погибли три человека
В мире
30.10.21
30.10.21
23:55
В Беларуси прокомментировали шараханье Украины в вопросе импорта электроэнергии
Общество
30.10.21
23:33
В пригороде столицы Судана при столкновении с силовиками погибли два демонстранта
В мире
30.10.21
22:59
В Минске на улице Волгоградской пострадал пешеход
Происшествия
30.10.21
22:31
Егор Герасимов не вышел в основную сетку турнира в Париже
Спорт
30.10.21
22:15
Илон Маск решил открыть собственный университет в Техасе
В мире
30.10.21
21:33
Лисакович помог "Локомотиву" победить "Нижний Новгород" в чемпионате России по футболу
Спорт
30.10.21
20:55
Не менее 20 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити
В мире
30.10.21
20:12
Депутат назвал большую политическую проблему для Беларуси, чем деятельность беглой оппозиции
Общество
30.10.21
19:47
Депутат: конфликт мнений в парламенте Беларуси достаточно серьезен
Общество
30.10.21
19:06
Парламентарий: большинство граждан ЕС не поддерживает текущую политику в отношении Беларуси
Общество
30.10.21
19:04
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Гродно-93" в чемпионате Беларуси
Спорт
30.10.21
18:55
Савиных: на Западе на самом деле нет демократии, а в Беларуси она присутствует
Общество
30.10.21
18:44
Савиных о примате международного законодательства: Беларусь редко прыгает в воду, не зная броду
Общество
30.10.21
18:35
В Беларуси может появиться "налог на богатство"
Экономика
30.10.21
18:23
В Беларуси заявили, что санкции США убивают ведущую роль доллара
Общество
30.10.21
18:22
Савиных: санкции имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект
Общество
30.10.21
18:04
"Торпедо-БелАЗ" победило "Славию" в матче чемпионата Беларуси по футболу
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31 октября 2021, 10:55
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