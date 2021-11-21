ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:26
Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта Беларуси
Происшествия
10:16
В Болгарии проходит второй тур выборов президента
В мире
10:07
Российские фигуристы первенствовали на турнире серии "Челленджер" в Польше
Спорт
10:00
За сутки в Беларуси при пожарах погибли четыре человека
Происшествия
09:50
В ТЛЦ привезли очередной груз гумпомощи: фрукты, сладости, молочную продукцию и теплые вещи
Общество
09:40
Мобильные датчики фиксируют скорость в 14 местах столицы
Регионы
09:15
Неверов: вместо помощи беженцы получили от Запада унижения и страдания
Общество
07:00
Лукашенко: Коласовский театр занимает почетное место в культурном пространстве Беларуси
Президент
07:00
"Вашими стараниями Беларусь славится как родина молочных рек и урожайных полей". Лукашенко поздравил аграриев
Президент
00:54
В Чехии 1300 человек эвакуировали после обнаружения бомбы времен Второй мировой
В мире
00:26
Не менее четырех человек погибли на западе Канады из-за наводнений
В мире
20.11.21
20.11.21
23:48
В аэропорту Атланты эвакуировали людей после "случайного выстрела"
В мире
20.11.21
23:09
В Лондоне 3 тыс. человек вышли на митинг против коронавирусных ограничений
В мире
20.11.21
22:33
Белорусские конькобежцы заняли 5-е место в командном спринте на этапе КМ в Норвегии
Спорт
20.11.21
21:50
Каско о ситуации на границе: коллективный Запад нарушает международное право
Общество
20.11.21
21:14
Гол Лисаковича не помог "Локомотиву" уйти от поражения в игре с "Ахматом"
Спорт
20.11.21
20:31
Определились первые призеры турнира серии Гран-при по фигурному катанию во Франции
Спорт
20.11.21
20:25
Эйсмонт анонсировала большое интервью Лукашенко российским федеральным СМИ
Президент
20.11.21
20:23
Маркевич: славные традиции "Лістапада" продолжаются
Культура
20.11.21
20:05
Лукашенко - журналисту Би-би-си: не факт, что они не застрелили бы какого-то Мэтью или тебя
Президент
20.11.21
20:05
"Вы молиться на нас должны!" Лукашенко предостерегает от попыток развязать в Беларуси войну
Президент
20.11.21
20:00
Сенатор о ситуации с беженцами: как сильно расходятся ценности ЕС с настоящим положением дел
Общество
20.11.21
19:48
Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Салават Юлаев в матче чемпионата КХЛ
Спорт
20.11.21
19:40
Петришенко: происходящее на границе выходит за рамки человеческого понимания
Общество
20.11.21
19:23
Международный кинофестиваль "Лістапад" открылся сегодня в Минске
Культура
20.11.21
19:18
Эйсмонт о риторике властей Польши по Беларуси: повода развязать здесь третью мировую им никто не даст
Общество
20.11.21
19:12
Президент НОК Беларуси поздравил батутистов с победой в синхронных прыжках на ЧМ
Спорт
20.11.21
19:09
Белорусские батутисты выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках
Спорт
20.11.21
18:58
Эйсмонт о словах Лукашенко: будем разговаривать с любой оппозицией, с предателями - нет
Президент
20.11.21
18:51
"В какой-то момент Стивена назвал Мэтью". Эйсмонт рассказала интересные детали интервью Лукашенко Би-би-си
Президент
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21 ноября 2021, 10:14
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Маркевич: славные традиции "Лістапада" продолжаются
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Военный эксперт: поведение польских силовиков на границе абсолютно антигуманно
Караев: лично предупреждал перед началом торговли в ТЛЦ, чтобы на беженцах не смели наживаться
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