ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 28 ноября 2021
Минск
+1°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилев
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.8761
USD
2.5593
100 RUB
3.3862
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
10:46
Израиль закроет границы на 14 дней из-за нового штамма коронавируса
В мире
10:27
Белорусские баскетболисты встретятся с греками в квалификации ЧМ
Спорт
10:22
Беженец из ТЛЦ: я хочу попасть в Германию, в Ираке для меня нет перспектив
Общество
10:11
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 76
В мире
10:07
Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком
Политика
10:01
БАТЭ примет "Витебск", минское "Динамо" сыграет со "Славией" на финише чемпионата Беларуси
Спорт
09:41
Умер Александр Градский
Культура
09:35
В Минске женщина на электросамокате попала под колеса иномарки
Происшествия
09:19
Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 14 местах Минска
Регионы
09:01
Иудеи всего мира празднуют Хануку
Общество
09:00
Рождественский пост начинается у православных верующих
Общество
09:00
Народной артистке Беларуси Марии Захаревич исполняется 85 лет
Культура
07:00
Президент Беларуси: спектакли с участием Марии Захаревич завоевали любовь и благодарность нескольких поколений зрителей
Президент
00:48
Коронавирус может вызвать изменения психического состояния и галлюцинации
В мире
00:29
В Британии выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В мире
27.11.21
27.11.21
23:26
"Это ключевой вопрос". Крутой о росте доходов граждан Беларуси
Общество
27.11.21
23:05
ФОТОФАКТ: В Гомель приехала знаменитая робособака из youtube-роликов и самый нежный в мире робот
Регионы
27.11.21
22:41
Уровень зарплат врачей в Беларуси сохранится даже без ковидных надбавок - Крутой
Общество
27.11.21
22:35
В Беларуси по итогам 2021 года ожидают инфляцию в пределах максимум 9-9,4%
Экономика
27.11.21
22:24
"Лучшие результаты за 12 лет". Крутой о развитии экономики Беларуси в условиях пандемии и санкций
Экономика
27.11.21
21:58
Тела пяти горняков подняли из шахты "Листвяжная"
В мире
27.11.21
21:53
Футболисты "Краснодара" добились ничьей с "Химками" в чемпионате России
Спорт
27.11.21
21:43
Фигуристка Виктория Сафонова заняла 7-е место на турнире серии Гран-при в Сочи
Спорт
27.11.21
21:31
Южная Корея ограничит выдачу виз и въезд для прибывающих из восьми стран Африки
В мире
27.11.21
20:53
Любецкая: в проекте обновленной Конституции усилена социальная направленность
Общество
27.11.21
20:19
ФОТОФАКТ: Масштабную ретроспективу живописи Рафаэля представили в НЦСИ
Культура
27.11.21
19:40
Сборная Беларуси по дзюдо заняла 5-е место на командном ЧЕ в Уфе
Спорт
27.11.21
19:20
Чемоданова предлагает организовать в лагере беженцев показ мультфильмов для детей
Общество
27.11.21
19:18
Норвежец Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Спорт
27.11.21
19:17
Информации о каких-либо совершенных беженцами правонарушениях в Минске не поступало - Мингорисполком
Общество
Все новости
Все новости
Культура
28 ноября 2021, 10:42
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Новости темы
"Лучшие фото БЕЛТА"
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Больше фото по теме
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Культура
Умер Александр Градский
Народной артистке Беларуси Марии Захаревич исполняется 85 лет
ФОТОФАКТ: Масштабную ретроспективу живописи Рафаэля представили в НЦСИ
Умер белорусский поэт Николай Метлицкий
Победителем фестиваля "Лістапад" стал фильм "Илхак" узбекского режиссера Джахонгира Ахмедова
Межконфессиональный диалог провели в Президентской библиотеке
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Любецкая: в проекте обновленной Конституции усилена социальная направленность
"Лучшие результаты за 12 лет". Крутой о развитии экономики Беларуси в условиях пандемии и санкций
Пиневич: Беларусь в пандемию не остановила экономику, и это дало $2 млрд. на лечение от COVID-19 и надбавки медикам
Топ-новости
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Четверо фактически в концлагере в Польше, один в Германии. По поручению Лукашенко нашли родственников беженки
Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком
Пиневич: в Беларуси будут рекомендовать прививать детей от COVID-19, как только появятся такие вакцины
Информации о каких-либо совершенных беженцами правонарушениях в Минске не поступало - Мингорисполком
Сенатор: отвечать за проблему беженцев должны те, кто ее породил своей агрессией
Национальный аэропорт Минск скорректировал информацию о вывозных рейсах в Ирак
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1696 пациентов с COVID-19, выписаны 2000
Белорус Илья Шиманович обновил мировой рекорд на этапе Международной лиги плавания
Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях
Дмитрий Ходас выиграл бронзу юниорского ЧМ по парапауэрлифтингу
Депутат: каждый человек должен чувствовать заботу государства
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм
Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь
С нами интереснее
погода
курсы
тв программа
Темы
Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси
Международный кинофестиваль "Лістапад"
Специальный репортаж
Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.