ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
09:30
Алексей Протас помог "Вашингтону" обыграть "Коламбус" в матче чемпионата НХЛ
Спорт
09:04
Биатлонисты Норвегии выиграли мужскую эстафету на этапе КМ в Швеции
Спорт
09:02
Депутат: если США разместят ядерное оружие у границ Беларуси, наш ответ не заставит себя долго ждать
Политика
07:00
Лукашенко: развивать отношения Минска и Бангкока надо с большей направленностью на конкретные проекты
Президент
07:00
Лукашенко направил приветствие участникам Кубка Союзного государства по самбо
Президент
00:59
Во Франции количество новых случаев COVID-19 впервые за полгода превысило 50 тыс. за сутки
В мире
00:34
ФОТОФАКТ: Праздничное мероприятие "Беловежская сказка - 2021"
Регионы
04.12.21
04.12.21
23:58
В Беларуси в 2022 году в числе драйверов роста экономики останутся промышленность и IT-сектор
Экономика
04.12.21
23:10
Дороги, реальный сектор, банки. Крутой рассказал, как в 2022 году разделят инвестиционный пирог
Экономика
04.12.21
23:09
В минском Дворце спорта стартовал молодежный ЧЕ по танцевальному спорту
Спорт
04.12.21
22:52
Крутой: упор на доходы бюджетников, а зарплаты учителей будут расти опережающими темпами
Экономика
04.12.21
22:40
Сырная инфляция. Замглавы Администрации Президента рассказал, как оценивает для себя рост цен
Экономика
04.12.21
22:24
Крутой: матрица поставок в ЕС в 2022 году с учетом санкций составлена "более творчески"
Экономика
04.12.21
22:11
Долгострои в Беларуси могут обложить повышенными налогами
Экономика
04.12.21
22:01
Крутой назвал цифры налога для владельцев квартир: Br20-50 в год
Экономика
04.12.21
21:45
Крутой: налоговая нагрузка в 2022 году не увеличится, но интернет-торговлю выведут из серой зоны
Экономика
04.12.21
21:38
Футболисты "Локомотива" проиграли "Уралу" в чемпионате России
Спорт
04.12.21
21:28
"Находиться в серой зоне невозможно". Крутой рассказал, что ждет микробизнес и ИП-шников
Экономика
04.12.21
21:06
Беларусь рассматривает договоренности с Россией по газу как ресурс покрытия санкционных убытков
Экономика
04.12.21
20:59
Теннисисты сборной России вышли в финал Кубка Дэвиса
Спорт
04.12.21
20:58
Крутой о санкциях Запада: у нас есть мобилизационные планы на любой сценарий
Экономика
04.12.21
20:51
Крутой: контракты на поставку нефти в Беларусь на 2022 год уже практически подписаны
Экономика
04.12.21
20:45
Нетрезвого водителя задержали на улице Сурганова в Минске
Происшествия
04.12.21
20:20
Волейболистки "Минчанки" обыграли "Динамо-Метар" в матче российской суперлиги
Спорт
04.12.21
20:08
В Вене на протесты против обязательной вакцинации от ковида вышли десятки тысяч человек
В мире
04.12.21
19:35
В работе Telegram зафиксирован сбой
Технологии
04.12.21
19:03
Ученые из США открыли гены, вызывающие заикание
В мире
04.12.21
18:33
В Кении 20 человек погибли при падении автобуса с моста
В мире
04.12.21
17:59
Страны ЕС намерены открыть общую дипмиссию в Афганистане
В мире
04.12.21
17:56
Польский политолог: для правительства Польши важно создавать у населения чувство угрозы
В мире
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05 декабря 2021, 09:38
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