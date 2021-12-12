ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:30
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1454 пациента с COVID-19, выписаны 1977
Общество
13:03
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14 и 15 декабря
Регионы
12:45
Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе как повод заявить о себе в ЕС
Общество
12:30
В Канаде из-за шторма более 200 тыс. человек остались без электричества
В мире
12:26
Белорусские спортсмены выиграли 8 наград ЧМ по таиландскому боксу
Спорт
12:21
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 13 декабря
Общество
12:02
Заболеваемость коронавирусом в России снижается пятую неделю подряд
В мире
11:53
Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Нью-Йорк Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ
Спорт
11:44
Украинец Василий Ломаченко выиграл бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе
Спорт
11:37
Храните ваши саженцы... в холодильнике! Лайфхаки от опытного садовода
Общество
11:11
За сутки в Беларуси четыре человека провалились под лед, спасти удалось троих
Происшествия
10:49
Музтеатр приглашает на премьеру водевиля "L'amour, l'amour - любовь, любовь"
Афиша
10:21
На Сицилии в многоэтажном жилом доме взорвался газ
В мире
10:12
Хоккеисты "Вашингтона" обыграли "Баффало" в матче чемпионата НХЛ
Спорт
10:07
Пожар в Бешенковичском районе унес жизни троих человек
Происшествия
09:55
В Китае зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
В мире
09:31
В Ивацевичском районе спасли заблудившегося в лесу пенсионера
Происшествия
09:13
Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках
Регионы
09:00
Народной артистке России Кларе Новиковой исполняется 75 лет
Культура
07:00
Лукашенко: пусть творчество Клары Новиковой и впредь содействует укреплению культурных связей Беларуси и России
Президент
07:00
Лукашенко: дружественные отношения Беларуси и Кении - фундамент для реализации потенциала взаимодействия
Президент
07:00
Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном
Президент
00:59
В Турции испытали первый в мире беспилотник с лазерным оружием
Технологии
00:37
Шесть случаев заражения "омикроном" выявили в Турции
В мире
11.12.21
11.12.21
23:57
В Сингапуре отметили самый низкий за три месяца рост числа инфицированных коронавирусом
В мире
11.12.21
23:33
Нетрезвый водитель совершил ДТП во Фрунзенском районе столицы
Происшествия
11.12.21
23:05
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Чили
В мире
11.12.21
22:29
Волейболистки "Минчанки" уступили саратовскому "Протону" в матче российской суперлиги
Спорт
11.12.21
22:08
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Швейцарии
Спорт
11.12.21
21:41
Волейболисты солигорского "Шахтера" вышли в "Финал четырех" Кубка Беларуси
Спорт
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12 декабря 2021, 10:04
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Прощание с Михаилом Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии
Скончался Михаил Финберг
Победители международного конкурса пианистов определены в Минске
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