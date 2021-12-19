ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
12:16
В России зафиксировали 1023 смерти из-за коронавируса за сутки
В мире
12:00
Почти 25% зарегистрированных в январе-ноябре безработных имели допгарантии занятости
Общество
11:43
При пожаре в Пуховичском районе очевидец спас хозяина дома
Происшествия
11:32
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 20 декабря
Общество
11:18
Томаш Янковски: в польских войсках сейчас гуляют смутные настроения
Общество
11:04
Для въезда в Грецию нужен отрицательный ПЦР-тест, независимо от вакцинации
В мире
10:51
Команда МЧС победила на соревнованиях по лыжным гонкам в "Раубичах"
Спорт
10:37
Мужчина погиб при пожаре дома в Клецком районе
Происшествия
10:12
Супертяж Джозеф Паркер защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO
Спорт
10:00
В Шумилино горела квартира: спасли семь человек, из них двое детей
Происшествия
09:43
Легковушки столкнулись на перекрестке в Минске: есть пострадавшие
Происшествия
09:30
Женщина погибла при пожаре в квартире в Минске
Происшествия
09:05
Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках в Минске
Регионы
08:30
Разбираемся, почему весь мир в восторге от деликатесных грибов трюфелей
Общество
00:50
Из-за наводнений в Малайзии эвакуировали более 11 тыс. человек
В мире
00:18
В Китае обрушилась часть пандусного моста
В мире
18.12.21
18.12.21
23:41
ФОТОФАКТ: Новая программа стартовала в гомельском государственном цирке
Культура
18.12.21
23:03
В Турции перевернулся пассажирский автобус - есть погибшие
В мире
18.12.21
22:26
ФОТОФАКТ: Праздничная церемония зажжения фонарей в Бресте прошла под аккомпанемент оркестра
Регионы
18.12.21
21:44
"Горизонт" стал вторым финалистом Кубка Беларуси по баскетболу среди женщин
Спорт
18.12.21
21:16
ФОТОФАКТ: Ярмарка "Калядны кiрмаш" работает у Дворца спорта в Минске
Регионы
18.12.21
20:48
В войсках СЗОК прошла проверка готовности дежурных сил и средств
Общество
18.12.21
20:30
Эмиль Чечко рассказал, что польских военнослужащих перед убийством беженцев накачивали алкоголем
Общество
18.12.21
20:20
Белорусы заняли 5-е место в смешанной эстафете 4х50 м комплексом на ЧМ на короткой воде
Спорт
18.12.21
20:04
Волейболистки "Минчанки" обыграли "Динамо - Краснодар" в матче российской суперлиги
Спорт
18.12.21
19:34
ФОТОФАКТ: Областной новогодний праздник в Могилеве
Регионы
18.12.21
19:00
"Находимся в шаге от вооруженного конфликта". Военный эксперт об обстановке на белорусских границах
Общество
18.12.21
18:53
Военный эксперт о ситуации с польским военнослужащим: надо задуматься, как артиллерийский полк оказался на границе
Общество
18.12.21
18:40
Анастасия Шкурдай заняла 6-е место на дистанции 200 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде
Спорт
18.12.21
18:31
В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за распространения омикрон-штамма
В мире
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19 декабря 2021, 10:00
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Более 1,2 тыс. будущих медиков получили благодарности ректора БГМУ по случаю 100-летия вуза
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1655 пациентов с COVID-19, выписаны 1805
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Шпаковский: если бы в мире право что-то значило, то трибунал для руководства Польши был бы все ближе
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