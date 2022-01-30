ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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10:17
В Радошковичах при пожаре погиб мужчина
Происшествия
10:03
Десятки тысяч жителей Восточного побережья США остались без электричества из-за снежной бури
В мире
09:36
Рунец проведет 1 февраля личный прием граждан
Общество
09:15
Мобильные датчики сегодня будут контролировать скорость в 12 местах Минска
Регионы
09:00
ДОСЬЕ: К 100-летию Института белорусской культуры
Общество
07:00
Лукашенко: при активном участии ученых обеспечивается национальная безопасность государства
Президент
00:48
В Эквадоре произошел разлив нефти
В мире
00:01
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
В мире
29.01.22
29.01.22
23:21
ФОТОФАКТ: В Гомельском государственном цирке представлена новая программа
Культура
29.01.22
22:52
Перцов: события в Украине и Казахстане могли стать белорусским сценарием, если бы не решительность власти
Общество
29.01.22
22:27
Марков: попытки представить Россию и Беларусь агрессорами - это ложь, фейк и извращение
Общество
29.01.22
22:18
Перцов: у белорусов первое в истории суверенное государство, и потерять его мы не имеем права
Общество
29.01.22
22:17
Шпилевская: независимость доставалась Беларуси тяжело и сегодня стоит действительно очень дорого
Общество
29.01.22
22:16
Воскресенский: если мы хотим сохранить суверенитет, надо поддержать вектор развития государства
Общество
29.01.22
21:54
На чемпионате Европы по мини-футболу известны все пары 1/4 финала
Спорт
29.01.22
21:28
ФОТОФАКТ: В Минске проходят соревнования по спортивным бальным танцам
Регионы
29.01.22
20:44
Шпаковский: для экономического рывка необходим широкий диалог с обществом о будущем
Общество
29.01.22
20:34
Шпаковский: вовсе не значит, что государство начинает стричь купоны с людей
Общество
29.01.22
20:18
ФОТОФАКТ: Заснеженный Гродно в свете вечерних огней
Регионы
29.01.22
19:54
Депутат Ленчевская: с вилами на танки не пойдешь, нужно вкладываться в оборону
Общество
29.01.22
19:29
"Лида" прервала 16-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси по хоккею
Спорт
29.01.22
19:22
Снежный шторм обрушился на восточное побережье США
В мире
29.01.22
18:36
В Кишиневе прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы
В мире
29.01.22
17:54
Мнение: Послание Президента стало большим публичным разговором, личным для каждого
Регионы
29.01.22
17:51
В Раубичах завершился первый этап Кубка Европы по лыжной акробатике
Спорт
29.01.22
17:40
"Борисфен" победил молодежный состав "Цмокi-Мiнск" на чемпионате Беларуси
Спорт
29.01.22
17:35
Компартия Беларуси и Лига коммунистической молодежи приняли совместное заявление по референдуму
Общество
29.01.22
17:12
БАТЭ сыграл вничью с "Энергетиком-БГУ", футболисты "Гомеля" победили "Славию"
Спорт
29.01.22
17:07
В Могилевском районе в результате ДТП пострадали женщина и ребенок
Происшествия
29.01.22
17:01
Орда: только у белорусского народа есть право определять свое будущее
Общество
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30 января 2022, 10:01
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