ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
16:39
Стали известны стартовые номера белорусских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпиаде
Спорт
16:31
Руммо о бесплатном здравоохранении: большинство белорусов понимает, какое это великое достояние
Общество
16:01
Лукашенко в интервью Соловьеву: Путин обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил
Президент
15:58
Лукашенко: Литва может допрыгаться
Президент
15:55
Как погода влияет на здоровье и что нужно знать метеозависимым людям
Общество
15:55
Японец Рею Кобаяси стал олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина
Спорт
15:52
"Дело не в личном". Лукашенко не намерен смотреть сквозь пальцы на действия властей Украины
Президент
15:47
Лукашенко: если бы НАТО вторглась в Беларусь, случилась бы третья мировая война
Президент
15:44
"Он не имеющий стрежня человек". Лукашенко охарактеризовал Зеленского и рассказал, когда разочаровался в нем
Президент
15:41
Белорусские конькобежцы рассказали о своем первом воскресном дне на Олимпиаде
Спорт
15:38
Лукашенко о совместных с Россией действиях: мы нарисовали красные линии, наступил - получишь
Президент
15:37
Лукашенко об украинском беспилотнике: дальше полезут - будем действовать жестче
Президент
15:36
Лукашенко: американцы - безумцы, раз объединили против себя Россию и Китай
Президент
15:33
Лукашенко: если мы не наделаем ошибок, Украина станет союзником Беларуси и России
Президент
15:32
Лукашенко: если бы только почувствовал, что большинство белорусов меня не поддерживает, я бы ушел
Президент
15:30
Лукашенко в интервью Соловьеву: вы хотите, чтобы из-за беспилотника войну начали?
Президент
15:23
Китайские хоккеистки одержали вторую победу на олимпийском турнире
Спорт
15:12
Фотовыставка о детях и подростках с онкозаболеваниями "Вкус жизни!" откроется в БГМУ
Общество
14:56
Мария Шканова провела тренировки на олимпийской горнолыжной трассе
Спорт
14:27
Футболисты минского "Динамо" обыграли молдаван на юношеском турнире в Минске
Спорт
14:14
А за окном то снег, то дождь. Синоптики дали прогноз погоды на февраль
Общество
14:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 8315 пациентов с COVID-19, выписаны 1477
Общество
13:47
Ректор РИПО об изменении правил поступления в средние специальные учебные заведения
Общество
13:29
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл золото ОИ на дистанции 5000 м
Спорт
13:19
Ирина Жук выиграла турнир во Франции с новым рекордом Беларуси в прыжках с шестом в помещении
Спорт
13:16
В Ивацевичах задержаны наркооптовики
Происшествия
13:03
Футболисты египетского "Аль-Ахли" вышли в полуфинал клубного чемпионата мира
Спорт
12:54
Ректор РИПО: многие наниматели заинтересованы оказывать поддержку молодым специалистам
Общество
12:51
В олимпийской индивидуальной гонке Беларусь представят четыре биатлонистки
Спорт
12:24
Пиневич: пандемия не остановила модернизацию белорусского здравоохранения
Общество
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06 февраля 2022, 10:07
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