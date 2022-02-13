ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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10:16
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
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10:01
Российский политолог: домыслы, что под видом учений будет нападение на Украину, полная чушь
Общество
09:45
Стоматолог рассказала, как продлить срок службы пломбы
Общество
09:40
13 февраля Православная Церковь вспоминает притчу о мытаре и фарисее
Общество
09:39
В Лагосе обрушилось здание, есть погибшие
В мире
09:29
Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 14 участках
Регионы
09:22
Футболисты "Челси" впервые выиграли клубный чемпионат мира
Спорт
09:00
Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 7 комплектов наград
Спорт
00:41
Китайский спутник начал делать снимки поверхности Земли
Технологии
00:03
В Йемене группа вооруженных людей похитила сотрудников ООН
В мире
12.02.22
12.02.22
23:24
К Земле приближается астероид диаметром 1,3 км
Технологии
12.02.22
22:35
В Нигерии обрушилось строящееся здание
В мире
12.02.22
21:56
"Мне сразу понравилась белорусская сборная". Ирина Кручинкина - о победе на кубке IBU
Спорт
12.02.22
21:38
В Узденском районе участковый применил оружие против нападавшего с ножом
Происшествия
12.02.22
21:28
Иванец: студенты должны приобретать знания не только на лекциях, но и на практике
Общество
12.02.22
21:15
Иванец: мы готовим специалистов, которые должны работать на экономику своей страны
Общество
12.02.22
21:04
"Это очень больно и страшно". Молдавский парламентарий рассказал о сложном выборе для многих граждан
Общество
12.02.22
20:50
Иванец: посещение исторических мест - незыблемый фундамент воспитания людей, любящих свою страну
Общество
12.02.22
20:34
Школьной программы достаточно для поступления в вуз. Иванец о репетиторах
Общество
12.02.22
20:26
Иванец: педагога не заменит ни одна дополненная и виртуальная реальность
Общество
12.02.22
20:23
Лукашенко и Путин обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины
Президент
12.02.22
20:19
ФОТОФАКТ: Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси
Спорт
12.02.22
19:40
Иванец: система образования должна быть нацелена на реализацию каждой личности
Общество
12.02.22
19:28
Иванец: работу с одаренными детьми можно начинать уже в детском саду
Общество
12.02.22
19:11
Каждый должен знать свою историю. Иванец о введении экзамена по истории Беларуси для девятиклассников
Общество
12.02.22
19:09
Иванец: в государстве реализуются серьезные системные меры по финансовой поддержке педагогов
Общество
12.02.22
19:09
Иванец о решении вопроса шаговой доступности детских садов
Общество
12.02.22
19:05
Иванец рассказал о ближайших планах в должности министра
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Культура
13 февраля 2022, 09:32
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