ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
09:47
Хоккеисты сборной Финляндии впервые стали олимпийскими чемпионами
Спорт
09:44
Карпенко рассказал, что новая Конституция дает белорусам
Общество
09:37
Кому и зачем нужны персональные данные членов участковых комиссий?
Общество
09:30
Карпенко рассказал, будут ли белорусы в перспективе голосовать по почте
Общество
09:25
Гигин: в Беларуси патриотическая волна достаточно большая
Общество
09:18
Мобильные датчики проконтролируют скорость в 13 местах Минска
Регионы
09:10
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Культура
09:07
Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала третье золото Игр в Пекине
Спорт
09:01
Австрийские горнолыжники выиграли смешанные командные соревнования на ОИ
Спорт
09:00
Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют 5 последних комплектов наград
Спорт
00:35
ФОТОФАКТ: ДОСААФ в Гомеле провело соревнования по джип-кантри-кроссу
Регионы
00:07
Следователи устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно
Происшествия
19.02.22
19.02.22
23:53
Вирусолог пояснила, почему омикрон не может стать аттенуированной вакциной
Общество
19.02.22
23:49
Эксперт рассказала о трех возможных вариантах развития пандемии COVID-19
Общество
19.02.22
23:32
ФОТОФАКТ: Кубок Беларуси по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в Гомеле
Спорт
19.02.22
22:47
Полиция задержала около 150 человек на акции протеста в Оттаве за два дня
В мире
19.02.22
22:04
После пожара на пароме в Ионическом море пропали без вести 12 человек
В мире
19.02.22
21:10
Карпенко напомнил механизм досрочного голосования
Общество
19.02.22
21:08
Карпенко: белорусы понимают, что от них зависит будущее развитие нашего суверенного государства
Общество
19.02.22
21:06
Лугина: высказывания мерча "Первого" стали уже народными
Общество
19.02.22
21:06
ЦИК аккредитовал 126 международных наблюдателей для работы на референдуме
Общество
19.02.22
20:59
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
Регионы
19.02.22
20:52
Эйсмонт: в проекте Конституции закреплены наша самоидентичность, самоопределение и развитие
Общество
19.02.22
20:24
Талай: мнение каждого белоруса о референдуме было услышано
Общество
19.02.22
19:55
Тур: лучшая работа в мире - работать с Президентом
Общество
19.02.22
19:48
Сергеенко: уверен, что референдум пройдет масштабно и организованно
Общество
19.02.22
19:44
Азаренок: нам не простят $6 млрд, которые они вложили в госпереворот
Общество
19.02.22
19:35
"Витебск" обыграл "Неман" в матче чемпионата Беларуси по хоккею
Спорт
19.02.22
19:30
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
Общество
19.02.22
19:25
Суровые краски Савицкого: каким был в искусстве и вне его выдающийся белорусский художник
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20 февраля 2022, 09:10
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