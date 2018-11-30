Лучшие игрушки СССР представят на выставке в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Лучшие игрушки СССР" начнет работать 6 декабря в Минске в Гостиной Владислава Голубка. В экспозиции будут представлены игрушки 1950-1980-х годов, которые были собраны в течение последних десятилетий группой коллекционеров, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее Беларуси.

"Вспоминая о детстве, каждый из нас может с легкостью назвать свою любимую игрушку - куклу, плюшевого мишку, машинку. В Советском Союзе были игрушки, которые считались любимцами целых поколений. Они многократно совершали "круговорот смены хозяина", выдерживали испытание водой, огнем и детской любознательностью, но, как ни странно, жили долго и передавались по наследству. И любили их безмерно, а кто-то, возможно, до сих пор хранит безухого мишку или потертую машинку, подаренную любимой бабушкой", - рассказали в музее.

На выставке будут представлены педальные машинка и конь, мотороллер, лошадки-качалки, двух- и трехколесные велосипеды, железные танки, машинки и самолетики, луноход и космолет - любимые игрушки советских мальчишек.

"Самым желанным подарком для девочек всегда была кукла. Для нее можно было сшить красивое платье на игрушечной швейной машинке или с комфортом обустроить миниатюрной мебелью кукольный дом. Плюшевые медведи, крошечные пупсы, неваляшки всех видов и размеров - все они были спутниками не одного поколения советских девочек", - отметили в музее.

Кроме того, на выставке будут развивающие игры: "За рулем", викторина "Чудо Огонек", "Радиоконструктор", наборы "Строитель" и "Столяр", "Кондитер" и "Хозяюшка", а также металлический конструктор, спортивные настольные игры и музыкальные инструменты.

"У советских детей не было компьютеров, мобильных телефонов и других современных радостей, но детство от этого не было менее счастливым. Мир советской игрушки - это трогательные воспоминания нескольких поколений жителей большой страны под названием "СССР", - подчеркнули в музее.

Выставка будет работать до 3 февраля 2019 года.-0-