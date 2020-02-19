Лучшие книги Беларуси за 2019 год представлены на выставке в Минске

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка изданий, отмеченных в этом году наградами Национального конкурса "Искусство книги", по 18 апреля проходит в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Ежегодно, начиная с 1960 года, результаты работы белорусских издателей традиционно подводит республиканский конкурс "Искусство книги". Его учредителем выступает Министерство информации. Цель конкурса - развитие искусства белорусской книги, повышение ее конкурентоспособности, художественной и полиграфической культуры. Это своего рода творческий отчет издателей, художников, полиграфистов, создавших лучшие образцы печатной продукции за прошлый год.

В конкурсе участвовало 35 издательств с 180 изданиями. Менее половины из них вошло в шорт-лист, из которого компетентное жюри выбирало победителей в 16 номинациях: главной, тематических, специальных и персональных. Высшая награда конкурса вручена в номинации "Триумф" издателю Денису Романюку за книгу "Беларусь. Храм і Краявід". Диплом победителя в номинации "За вклад в сохранение духовного наследия" вручен Национальной библиотеке Беларуси за факсимильное издание "Берасцейская Біблія. 1563".

Лучшим иллюстратором признан Владимир Довгяло за иллюстрации к книге "Чарадзейны пярсценак", лучшим дизайнером - Владимир Лукашик за книги Василия Гигевича "Востраў", Алеся Бадака "Развітанне з вечнасцю" и серию книг "Напісанае застаецца". Лучшим фотохудожником жюри назвало Андрея Щукина за авторскую фотосъемку к книге "Смак беларускай кухні".

Национальная библиотека приглашает всех желающих ознакомиться с лучшими изданиями Беларуси 2019 года.-0-