Лучшие мировые фильмы для планетариев привезут в Минск осенью

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане осенью смогут увидеть лучшие научно-популярные картины о космосе и жизни на Земле, созданные в полнокупольном формате, сообщили БЕЛТА в Минском планетарии.

Площадкой для конкурсных показов станет II Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов, который пройдет с 18 по 20 октября. Лучшие картины в каждой номинации выберет не только профессиональное жюри, но и зрители. Состоятся встречи с создателями фильмов и мастер-классы экспертов.

"Особенностью второго фестиваля станет участие в нем студентов Белорусской государственной академии искусств. Приглашаем белорусских авторов продемонстрировать свои работы на празднике полнокупольного кино", - отметили в планетарии.

В завершении форума планируется сделать общее фото участников, которое пополнит галактическую библиотеку некоммерческого фонда Arch Mission Foundation. Снимок с прошлого фестиваля уже находится на орбите Луны, летит на борту израильского космического аппарата.

Полнокупольное кино - одно из самых молодых и перспективных направлений в киноиндустрии. Изображение в таком формате выводится на купол с обзором 360 градусов, зритель видит картинку вокруг себя и получает ощущение полного погружения в визуальное пространство и атмосферу фильма.-0-