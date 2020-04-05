Лучшие песни Олега Молчана прозвучат в исполнении его друзей на "Беларусь 3"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие песни композитора Олега Молчана прозвучат в исполнении его друзей на "Беларусь 3", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

11 апреля композитору и продюсеру Олегу Молчану могло бы исполниться 55 лет. Социокультурный телеканал почтит его память двумя концертными программами. Автором идеи и ведущей концертов выступила вдова музыканта - известная певица Ирина Видова.

Так, 11 апреля в 21.05 на "Беларусь 3" в концерте "Олег Молчан - 55" прозвучат эстрадные произведения, знакомые зрителям уже многие годы: "Беларусь", "Маргарита", "Обманите меня" и другие. В записи юбилейной программы приняли участие известные исполнители и друзья артиста: вокальный ансамбль "Чистый голос", группа ByCity, ансамбль "Гуляй, казак!", Вадим Косенко, заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров, Ирина Видова.

18 апреля в 21.05 канал представит концерт-посвящение Олегу Молчану "Я несу вам дар" с известными хоровыми произведениями композитора, такими как "Молитва" и цикл "Я нясу вам дар" на стихи Янки Купалы, а также ранее не звучавшими: тропарь Божией Матери "Всецарица" и "Отче наш". Исполнители - митрополичий хор Свято-Духова кафедрального собора (дирижер Виталий Соболевский), академический хор Белтелерадиокомпании под руководством Андрея Саврицкого, вокальный ансамбль "Чистый голос" и Ирина Видова.-0-