Лучших юных исполнителей эстрадной песни выберут на конкурсе в Молодечно

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Открытый конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2019" пройдет во Дворце культуры Молодечно 28-31 марта, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Всего от исполнителей в возрасте до 18 лет было подано свыше 100 заявок. Из них во второй тур прошли 65.

В первый день состоится репетиция конкурсантов, вечер знакомств участников и жеребьевка. Официальное открытие запланировано 30 марта на 13.00 в концертном зале. Участников распределят по четырем возрастным категориям. В течение первого дня артисты первой и третьей возрастной группы исполнят по две конкурсные песни. Участники второй и четвертой выступят с одной композицией. Исполнение второй песни состоится 31 марта.

Также во второй день в программе творческая встреча конкурсантов с членами жюри - заслуженными деятелями культуры Беларуси, композиторами и артистами. Среди них художественный руководитель конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок", председатель Союза композиторов Беларуси Елена Атрашкевич.

Церемония награждения и гала-концерт состоятся 31 марта в 16.00. В торжественном закрытии примут участие звезды белорусской эстрады Олег Елисеенков, Ядвига Поплавская, Жанет, Олег Молчан, Ирина Видова.

"Маладзiчок" - ежегодный вокальный конкурс, предоставляющий возможность раскрыть и поддержать новые таланты, проявить творческие способности личности, развить духовный, интеллектуальный и культурный потенциал молодежи. Основные цели и задачи конкурса - популяризация детского и юношеского эстрадного творчества, повышение художественного уровня юных исполнителей эстрадной песни.-0-