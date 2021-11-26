Лучших молодых литераторов конкурса "Мост дружбы" наградили в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" наградили сегодня в Минске. В нем приняли участие белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

На конкурс было подано более 100 заявок, из которых свыше 80 авторских произведений из более чем 30 регионов двух стран. После предварительного отбора на рассмотрение экспертного совета были представлены 45 работ молодых конкурсантов. Из них 10 стали лауреатами.

"Мосту дружбы" было сложно пройти путь с точки зрения организации и художественного менталитета авторов, которые родились в условиях нового политического мышления и государственных конструкций, - сказал член жюри, главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич. - Десятилетие существования идеи конкурса и его плодотворной работы убеждают, что комитет Союзного государства сумел выстроить прочный мост дружбы. Несмотря на все субъективные причины и влияния, он должен выдержать. Хотелось бы пожелать конкурсу больших знаний о литераторах самых далеких регионов России и Беларуси. Иногда золотые зерна художественного слова появляются из неизвестных городов. Спасибо победителям и тем людям, которые приняли участие в этом смелом испытании".

Начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси Ирина Карпович добавила, что "все лучшее рождается, когда мы преодолеваем какие-то препятствия". "За последние два года мы вышли на новый, более прогрессивный уровень. Культура - это то, что тесно объединяет наши народы. У нас богатое общее духовное наследие, поэтому корни Беларуси и России тесно переплетены. Благодаря этому конкурсу имена десяти лауреатов вписаны в историю. Желаю, чтобы они и в дальнейшем сверкали на литературном поприще", - сказала она.

Победители конкурса с белорусской стороны: Полина Кучук, Роман Козловский, Юлия Макаревич, Сергей Ковалев и Максим Семенов. Лауреты из России: Алина Осокина, Елизавета Сафиулина, Екатерина Богданова, Евфросиния Капустина, Анна Самкова.

Лауреат конкурса Елизавета Сафиулина приехала получать награду из российского города Домодедово. Девушка вошла в десятку лучших молодых литераторов благодаря произведению "День обыкновенной лошади". "Помимо литературы я еще занимаюсь верховой ездой, конный спорт - важная составляющая моей жизни. Хотела попробовать свои силы в этом конкурсе. Для меня поездка в Беларусь - новые эмоции и впечатления, тем более когда все организовано на таком высоком уровне. Здорово, что есть такие конкурсы. Я собираюсь продолжать литературную деятельность", - поделилась лауреат.

Елизавета Сафиулина отметила, что сейчас многие увлечены социальными сетями и меньше читают книг. "Молодежь сейчас не читает и поэтому нам, писателям, бывает трудно привлечь внимание к своим произведениям. Идет больший упор на фильмы или TikTok, поэтому необходимо прививать культуру чтения. Стоит большая задача пропагандировать, что литература делает людей более умными и свободными. Для себя приятно получать такие награды, но нам нужен и читатель. Хочется, чтобы и другим была интересна эта культура", - заключила она.

Учредителем конкурса выступает Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Института мировой литературы имени А.М.Горького РАН, союзы писателей двух стран, а также Национальный пресс-центр Республики Беларусь.-0-

Фото Егора Павлющика