Лучшим игровым фильмом национального конкурса "Лістапада" стала белорусская лента "Пляж/лес/тамбур"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим игровым фильмом национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2019" стала лента "Пляж/лес/тамбур", режиссеры - Кирилл Галицкий и Светлана Козловская (Беларусь), передает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим документальным фильмом стала лента "Summa", режиссер - Андрей Кутило (Польша, Беларусь).

Лучшим анимационным фильмом национального конкурса признали ленту "Магистр вольных искусств Франциск Скорина", режиссер Елена Петкевич (Беларусь).

В национальном конкурсе участвовало 5 игровых, 9 документальных и 6 анимационных лент, которые оценивали: Кшиштоф Занусси (Польша) - председатель жюри, Фредди Ульссон (Швеция), Ольга Дашук (Беларусь).

Церемония награждения победителей состоялась в кинотеатре "Москва".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-