Лучшим игровым фильмом национального конкурса стала лента Мары Тамкович "Дочь"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим игровым фильмом национального конкурса стала лента режиссера Мары Тамкович "Дочь" (Польша), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".
Лучшим анимационным фильмом национального конкурса признали ленту "Добрый волк" белорусского режиссера Наталии Дарвиной, лучшим документальным - картину Руслана Федотова "Песни для Кита" (Беларусь, Россия).
Жюри национального конкурса наградило дипломом "За выдающееся визуальное решение" фильм "Франка" из альманаха "Война. Остаться человеком", режиссер - Митрий Семенов-Алейников, дипломом "За утонченность и поэтичность творчества" - режиссера Игоря Волчека за анимационных фильм "Волчишко".
В национальном конкурсе участвовало семь игровых, семь документальных и пять анимационных лент, которые оценивало международное жюри - фестивальный агент из Франции Паскаль Рамонда, белорусский режиссер и сценарист Дарья Юркевич, итальянский отборщик конкурса "Дни авторов" Венецианского кинофестиваля Рената Санторо - председатель судейской коллегии.
ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-
Фото Геннадия Жинкова
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