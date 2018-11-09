Лучшим игровым фильмом национального конкурса стала лента Мары Тамкович "Дочь"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим игровым фильмом национального конкурса стала лента режиссера Мары Тамкович "Дочь" (Польша), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Награду получает Мара Тамкович

Лучшим анимационным фильмом национального конкурса признали ленту "Добрый волк" белорусского режиссера Наталии Дарвиной, лучшим документальным - картину Руслана Федотова "Песни для Кита" (Беларусь, Россия).

Лучшим анимационным фильмом признана лента "Добрый волк"

Вручение награды за фильм "Песни для Кита"

Жюри национального конкурса наградило дипломом "За выдающееся визуальное решение" фильм "Франка" из альманаха "Война. Остаться человеком", режиссер - Митрий Семенов-Алейников, дипломом "За утонченность и поэтичность творчества" - режиссера Игоря Волчека за анимационных фильм "Волчишко".

В национальном конкурсе участвовало семь игровых, семь документальных и пять анимационных лент, которые оценивало международное жюри - фестивальный агент из Франции Паскаль Рамонда, белорусский режиссер и сценарист Дарья Юркевич, итальянский отборщик конкурса "Дни авторов" Венецианского кинофестиваля Рената Санторо - председатель судейской коллегии.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-

Фото Геннадия Жинкова