Лучшим спектаклем по произведению белорусского автора стала постановка "Точки на временной оси"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшей постановкой по произведению белорусского автора V Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" стал спектакль "Точки по временной оси" Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в Купаловском театре.

Спектакль "Точки на временной оси" по пьесе одного из самых известных и успешных молодых белорусских драматургов Дмитрия Богославского поставила приглашенная группа из Минска во главе с руководителем Центра экспериментальной режиссуры Белорусской государственной академии искусств Татьяной Троянович. В работе над спектаклем была занята большая часть бобруйской труппы. Впервые пьеса презентовалась на фестивале современной драматургии WriteBox в 2016 году. В основе авторского текста - документальные фотографии, снятые в разные отрезки времени начиная с Первой мировой войны и в разных частях земли - от Китая до Венесуэлы. Снимки становятся отправными точками для десяти людских историй о переломных моментах жизни, требующих принятия важного решения, меняющего человека и его восприятие. Основная идея и посыл спектакля - вера в человека, осмысленность и красоту его существования.

На титул "Лучшая постановка по произведению белорусского автора" претендовали также работы Минского областного драматического театра, Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, Гомельского городского молодежного театра, Центра визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", Национального академического театра имени Янки Купалы, Могилевского областного драматического театра.

V Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия" проводился с 2 октября по 21 декабря. Всего в отборочных турах приняли участие 87 спектаклей, в финал прошли 48 постановок. В нынешнем году появились две новые номинации: "Лучший экспериментальный спектакль" и "Лучший спектакль театра драмы малой формы".

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Конкурс проводится раз в два года, участвовать в нем могут профессиональные коллективы художественного творчества. Национальная театральная премия вручается с 2010 года.

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