Лучшим сценаристом "Лістападзіка-2018" признан Алдияр Байракимов из Казахстана

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз "За лучший сценарий" жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018" получила лента "На грани" режиссера Алдияра Байракимова (Казахстан). Церемония награждения участников состоялась сегодня в кинотеатре "Пионер", передает корреспондент БЕЛТА.

"Самым сложным оказалось написание сценария, который буквально родился в муках, - отметил Алдияр Байракимов. - Первый драфт я написал в 2011 году, но потом мы его полностью переделали в 2016-м. В фильме затрагивается много разных проблем. Мы постарались проанализировать, что происходит внутри подростка, не делая акцента на проблеме отцов и детей. Мы решили показать героев, ищущих свою семью. Они хотят, чтобы рядом были люди, которые их любят и которых любят они. Но что-то идет не так, и это приводит к определенным последствиям. Поэтому основной вывод: будьте рядом со своими детьми. Название фильму тоже искали долго. "На грани" отображает то, что у нашего героя наступает точка кипения, когда возникает недопонимание общества, недопонимание в семье, внутренние и внешние конфликты, подводящие к черте, которую ты либо действительно переступишь, либо нет, и тогда с тобой все будет нормально. В нашей ленте открытый конец, что дает зрителям пищу для размышлений".

В "Лiстападзiке" в этом году приняли участие шесть картин, представляющие такие страны, как Италия, Казахстан, Кения, Китай, Сербия и Эстония. Лентой открытия стал внеконкурсный фильм "Правила геймера" белорусского режиссера Игоря Четверикова, а картиной закрытия - бразильский мультфильм "Тито и птицы" Густаво Стейнберга, Габриэля Битара и Андре Катото.-0-