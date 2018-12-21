Лучшими оперным и балетным спектаклями названы "Богема" и "Вишневый сад"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим оперным спектаклем V Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" стала постановка "Богема" Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, а лучшим балетным спектаклем - "Вишневый сад" Белорусского государственного музыкального театра, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в Купаловском театре.

V Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия" проводился с 2 октября по 21 декабря. Всего в отборочных турах приняли участие 87 спектаклей, в финал прошли 48 постановок. В нынешнем году появились две новые номинации: "Лучший экспериментальный спектакль" и "Лучший спектакль театра драмы малой формы".

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Конкурс проводится раз в два года, участвовать в нем могут профессиональные коллективы художественного творчества. Национальная театральная премия вручается с 2010 года.

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